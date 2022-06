Lightyear: Escena LGBT+ de la película no es la única polémica de Disney

Una escena de apenas segundos provocó en las últimas semanas tanto críticas como censura hacia la cinta "Lightyear". Mientras en países como Emiratos Árabes se prohibió la proyección del filme de Disney y Pixar, en Perú una cadena de cines había colocado una advertencia sobre "ideología de género" que después tuvo que ser retirado.

Sin embargo, no es la primera vez en que un filme animado y dirigido a un público en su mayoría menor sufre de comentarios por alguno de sus personajes o escenas.

"Forky," de "Toy Story 4"

El pesonaje "Forky" suscitó cierta controversia. ESPECIAL/Disney+

El personaje que conocimos en "Toy Story 4" (2029) fue creado por "Bonnie" y está hecho con materiales reciclados como un tenedor y abatelenguas de madera. Cuando la cinta fue lanzada surgieron teorías sobre si se trataba de un personaje LGBT+. Por un lado el personaje no se identifica como un juguete sino como basura, lo cual podría tomarse como una referencia a que es no binario o transgénero, a esto se suma el hecho de que existe un poster en el que se le ve comparándose con un tenedor y una cuchara como si no supiera a cual pertenece.

Por último, en uno de sus pies (hecho de abatelenguas) se puede ver un arcoíris pintado, imagen que ha sido adoptada como símbolo de la comunidad LGBT+. Estos detalles fueron tomados a mal por grupos cristianos y en su momento circularon fotos en redes de gente cuestionándose si deberían o no ver la cinta con sus hijos.

"LeFou", de "La Bella y la Bestia"

Escena del live action de este clásico de Disney. ESPECIAL/DISNEY+

A este personaje de "La Bella y la Bestia" (2017) ya lo habíamos conocido desde la versión animada de Disney, pero para el live action hubo algunos detalles que llevaron a que en su momento se hablara de que era el protagonista del primer momento gay en una cinta de esta productora. Interpretado por Josh Gad, LeFou tiene un par de momentos en donde se le ve atraído por otro hombre con quien en una de las escenas finales baila, pero esto es todo lo que sucede en la cinta.

En su momento el director Bill Condon dijo a la revista Attitude que "LeFou es alguien que un día quiere ser Gastón y al siguiente quiere besar a Gastón… no sabe lo que quiere. Él no sabe que tiene estos sentimientos (hacía Gastón). "Hay un momento exclusivamente gay en una película de Disney, tomó mucho tiempo pero este es un momento decisivo para Disney".

Si bien no fue suficiente para la comunidad, para grupos conservadores sí lo fue pues llegó a haber cines en Estados Unidos que no quisieron proyectar el filme.

"Elsa", de "Frozen"

Por mucho tiempo se especuló sobe la sexualidad de "Elza". EFE/ARCHIVO

Luego de que la primera cinta de "Frozen'' llegó a las salas de cine a finales del 2013, hubo grupos cristianos que se escandalizaron y señalaron a Disney, de forma negativa, por dar un mensaje gay. Meses después del estreno se viralizaron las declaraciones del pastor Kevin Swanson, de la Iglesia de la Reforma, quien a través del programa de radio que transmitía en Colorado, Estados Unidos, señaló que se trataba de un filme maléfico. "Creo que esta preciosa pequeña película va a adoctrinar a mi hija de cinco años para que sea lesbiana o para que la homosexualidad o el bestialismo sean vistos de manera positiva", fue uno de sus comentarios.

Sin embargo, en 2019, las peticiones de la comunidad para que "Elsa" fuera confirmada como un personaje homosexual se fueron con el estreno del segundo filme. Según recogía el diario "El País" en ese año, para grupos como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) era importante que uno de los personajes de mayor impacto en el público infantil pudiera presentarse como una mujer lesbiana, pero esto no sucedió.

"Alisha Hawthorne", de "Lightyear"

La escena en cuestión que ha causado polémica en todo el mundo. ESPECIAL/PIXAR

La astronauta es la mejor amiga de Buzz en el filme "Lightyear" y ha sido el motivo de las críticas y polémica alrededor del filme. (Spoiler alert). En el desarrollo de su personaje vemos cómo Alisha construye su familia cuando su comunidad se queda varada en un planeta extraño.

"Alisha" tiene una pareja mujer con quien se casa, ella se embaraza y dan a luz a un niño, el cual al crecer les da una nieta que es el personaje al que Buzz conoce (debido a que Buzz no ha envejecido tanto gracias a los viajes espaciales que para él duran minutos pero para las personas del planeta duran años). Uno de los momentos más conmovedores del filme es cuando vemos cómo se desarrolla la vida de Alisha y entre estas escenas está un pequeño beso que se da con su pareja.

FS