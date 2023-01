Durante muchos años Kuno Becker ocultó ser familiar de María Félix. Y durante unos pocos, haber caído bajo el influjo de la cocaína.

Lo primero (es sobrino nieto) lo reveló cuando él ya tenía una carrera despuntando en la actuación, merced a las telenovelas "Primer amor… a mil por hora" y "Soñadoras".

Lo segundo, cuando ya había pasado por la crisis del consumo y la rehabilitación, aunque sin dejar de decir que el uso de esa sustancia lo mantuvo ocupado y le quitó posibles ideas de suicidio, pues pasaba por una gran depresión.

"Cometí la inmensa pendejada de probar las drogas", reconoció el año pasado, "por eso me vieron en algunos programas haciendo estupideces".

Kuno llega hoy a los 45 años limpio. Buscando proyectos que le llenen profesionalmente, estando activo en redes sociales y en campañas de ayuda a animales. "No se olviden de vivir mientras buscan sus sueños", es una frase que hecho ya sello en su vida cotidiana.

En este 2023 cumple 27 años de carrera, protagonizando películas como "La hija del caníbal", al lado de la argentina Cecilia Roth y la internacional "Gol", producción estadounidense que lo catapultó al escenario mundial.

También ya dirigió dos películas: "Pánico 5Bravo", cuya historia transcurre por completo en el interior de una ambulancia y "El día de la unión", situada el 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto golpeó a la Ciudad de México.

Alejado de "La Doña"

Siempre ocultó su relación con "La Doña", así que no contó con "palancas" para entrar a Televisa.

En cine tuvo que audicionar por seis meses para su primer filme. Y después aguantar el recibir varios "no". Pero ahora puede presumir haber trabajado al lado de gente como Antonio Banderas (Imaginando Argentina) y Danny Trejo (Green Ghost and the Masters of the Stone).

A los cinco años empezó a estudiar el violín en la Escuela Nacional de Música de México. Amplió esos estudios en Salzburgo, Austria; y de los seis a los 16 años se dedicó a ese instrumento.

"De chiquito di dos conciertos con mi abuela, que es pianista, uno de Vivaldi en La menor y otro de Bach en Re mayor, en México y California", dijo en su momento a El Nuevo Herald.

Su lengua materna es el español y habla a la perfección alemán (sus abuelos son teutones) e inglés.

Ahora está entre sus planes está levantar y dirigir una comedia ácida en la que la religión es pieza clave. "Es una crítica a que Dios es amor y paz, inclusión y que no tiene que ser de raza aria, es un recordar en perspectiva que la religión nos destruye, que la espiritualidad nos hace crecer y que Dios es amor y no riqueza, ni pederastia, ni violencia", dice.

