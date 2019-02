Manuel Mansalva, el pilar emocional "La Guzmán"

El actor y músico mexicano Manuel Masalva es parte del elenco de la serie “La Guzmán”, que se transmite de lunes a viernes por Imagen Televisión a las 21:30 horas. En esta bioserie que se basa en la vida de la cantante Alejandra Guzmán, Manuel interpreta a Luis Enrique Guzmán, el hermano de la llamada “reina del rock”. En entrevista cuenta cómo es que llega a este proyecto después de haber sido parte de “Narcos: México” de la plataforma Netflix.

“Yo estaba en las grabaciones de ‘Narcos: México’ y me llegó el casting, preparé una canción, un par de escenas, después vino un callback y me dieron la gran noticia de que me quedé con el personaje”. Sobre los retos de hacer este papel, que se inspira en alguien de la vida real que además estará viendo cómo lo interpretan en pantalla, Manuel explica que más que un reto, es una responsabilidad.

“Es con respeto a la profesión y a Luis Enrique en este caso. Es peculiar cuando a uno como actor le toca hacer este tipo de personajes que están inspirados en las bioseries, que son personas que están con vida. Pero también uno trabaja con base al guion, a la historia que se ve en pantalla, eso es lo más importante cuando se trata de los hechos o eventos reales en los que está inspirada (la trama). Entonces, es una chamba en equipo, no es nada más mi propuesta, es trabajo del guionista, del director y de mis compañeros para lograr lo que estamos viendo y lo que se quiere mostrar”.

Manuel comparte que no hubo un acercamiento con Luis Enrique para hablar sobre el personaje, explica además que cree que no hizo falta.

“Alejandra Guzmán estuvo muy pegada al proyecto desde el inicio, desde los guiones. Entonces, sabemos de antemano que ellos dos son ‘uña y mugre’, se llevan muy bien, todo lo que aprobaba Alejandra, seguramente él también estaba enterado. Nunca hubo un acercamiento y no hay información, datos en internet o algo en específico. Investigué un poco con gente cercana que lo conoció y lo demás fue trabajar con base al guion”.

Sobre el valor principal de este personaje en el desarrollo de la trama de “La Guzmán”, Manuel, explica que si bien Luis Enrique es un apoyo en la vida de la cantante, también está el tema de la sensibilidad que él representa. “Poco a poco, como lo vamos a ir viendo en la historia, él toma el rol de apoyo entre tantas mujeres y conflictos. Evidentemente él también tiene sus problemas, el descubrimiento de sus gustos, sus conflictos de identidad, de amor… van a pasar muchas cosas también en su vida. La verdad es que todo el tiempo está unido a ella (‘La Guzmán’), son cómplices en muchas cosas”.

Placeres personales

Al par de la actuación, Manuel también se desarrolla como músico y tiene planes en cuanto a la producción discográfica. “Antes de hacerme actor, estudié música, mi papá es compositor y traigo el gusto desde chiquito, también me gusta escribir canciones y me gusta cantar, es algo que siempre me acompaña”.

“Ahorita eso está en segundo plano, pero estoy empezando a armar un equipo para producir música”. También ya se alista para la segunda temporada de “Narcos: México” donde da vida a Ramón Arellano Félix.