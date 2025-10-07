Stephen King dio su veredicto sobre la serie 'It: Bienvenidos a Derry'

El maestro del terror, Stephen King, ha hablado y sus palabras han encendido la emoción entre los fanáticos del género, a través de su cuenta oficial de Threads, el autor dio su aprobación a “It: Bienvenidos a Derry”, la nueva serie de HBO Max inspirada en su universo literario, asegurando: “It: Bienvenidos a Derry es increíble. El primer episodio es aterrador”.

El comentario, breve pero contundente, ha disparado las expectativas alrededor de una de las producciones más esperadas de este 2025, aunque la serie no adapta directamente ninguna de las novelas de King, sí expande la mitología de It, regresando al escalofriante pueblo de Derry, Maine, para explorar nuevos personajes, misterios y terrores ocultos.

Te sentirás como en casa en Derry, Maine. #ITBienvenidosADerry pic.twitter.com/jKzB0wlK53— HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) September 30, 2025

Ambientada en 1962, la trama sigue a Leroy y Charlotte Hanlon, una pareja que llega a Derry en medio de tensiones sociales y un inquietante incremento en las desapariciones de niños , amedida que se integran en la comunidad, comienzan a descubrir los oscuros secretos que laten bajo la superficie del pueblo, donde el mal parece ser tan antiguo como inevitable.

Con el respaldo del propio King, HBO Max apuesta por revivir el terror clásico en formato serie, ampliando el legado de uno de los villanos más icónicos del género: Pennywise, el payaso que ya estremeció al público en las adaptaciones cinematográficas de Andy Muschietti.

“It: Bienvenidos a Derry" llegará a HBO Max el próximo 27 de octubre, justo a tiempo para celebrar Halloween con una buena dosis de miedo y nostalgia.

