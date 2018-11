Tenoch Huerta, en la piel de un capo

Este fin de semana llega la serie “Narcos: México” a través de Netflix, en una nueva etapa del proyecto televisivo. La primera entrega fue en 2015 con un acercamiento a la historia de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano; con ésta, la plataforma sedujo al público global y cerró su ciclo con la tercera temporada lanzada el año pasado.

Ahora, se da a conocer el contexto del crimen organizado en México; son otros los personajes que robarán la atención de la audiencia: Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes y Rafael Caro Quintero, entre otros. Mientras que los actores protagonistas son Diego Luna, Michael Peña, Tenoch Huerta, José María Yazpik y Joaquín Cosío.

Tenoch Huerta, quien interpreta a Caro Quintero, comparte en entrevista las emociones de estrenar esta temporada: “Es una serie con alcances tremendos. La verdad es que estoy muy emocionado de que ya esté disponible para todo el mundo y ahora a ver qué tal jala, cómo le parece a la gente, creo que nosotros ya no podemos hacer nada al respecto, lo hecho, hecho está y ahora hay que ver cuál es el camino natural de la serie”.

Señal que esta nueva aventura es como una serie que empieza de cero, aunque “el formato se mantiene, pero ya se utilizó otro tipo de óptica en las cámaras, son otro tipo de lentes, encuadres, la narrativa se ve en términos de construcción de imagen un poco diferente, el ritmo, son otros personajes, otro escenario, conserva todo el espíritu de ‘Narcos’ de las anteriores temporadas, pero con una hechura original, no es como si fuera la segunda parte de ‘Narcos’, es como si fuera un nuevo ‘Narcos’”.

Revisar la historia

En cuanto a la trama, que toma la realidad de la historia de un país para hacer sinergia con la ficción sobre corrupción y delincuencia, el actor apuntala que México ha repetido los mismos patrones desde su Independencia: “Creo que hacer series que revisen dónde está el origen de cómo y dónde es que estamos parados, a estos proyectos les viene bien hacer estas revisiones y cada quien desde su lado, habrá investigadores, académicos, reporteros, nosotros que hacemos cine, cada quien desde su trinchera hace revisiones, las reinterpreta y las pone sobre la mesa. En este caso ‘Narcos’ está haciendo un poco eso, una visión muy clara de cómo demonios construimos el lugar en el que vivimos ahora”.

Las historias del narcotráfico se han polarizado porque mientras hay público que avala que existan y se desarrollen, hay otra parte de la audiencia que señala que se hace apología del delito, pero Tenoch tiene una respuesta clara y contundente sobre el tema. “La apología en general es celebrar al crimen, fomentarlo, normalizarlo y volverlo como algo deseable. Yo no vendo armas, drogas, no estoy comercializando con nadie, yo no estoy cometiendo crímenes contra ningún ser humano”.

Dejos de humanidad

En cuanto a su personaje subraya: “Sabemos lo que significa la marca ‘Narcos’ en el mundo del entretenimiento, evidentemente muchos actores queremos estar involucrados en proyectos así, además los guiones están muy bien y el personaje súper interesante, creo que como actor evidentemente estaba yo muy seducido por la idea de trabajar en la serie y por fin lo logré, hice audición desde la primera temporada”.

En cuanto darle la vida a Caro Quintero, explica que el personaje no se desarrolla desde la perspectiva de su biografía. “Tiene un tratamiento muy particular, yo me baso en lo que veo en lo guiones y lo que necesita la ficción para ser contada. La persona real tiene su vida, pero la serie no va de eso, es otro panorama. El rol es muy ligero, carismático, la gente puede entrever dejos de humanidad en el personaje”, finaliza.