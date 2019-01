El destape de "La Guzmán"

La vida de una de las cantantes más polémicas y queridas en el mundo del espectáculo, Alejandra Guzmán, llega a la pantalla chica hoy 21 de enero a las 21:30 horas por Imagen Televisión. Bajo el título de “La Guzmán”, la serie es un proyecto televisivo de 60 capítulos -de lunes a viernes- avalado por la propia “Reina del rock”. La encargada de protagonizar esta biopic es la colombiana Majida Issa, quien en entrevista, asegura que esta teleserie le ha cambiado la vida.

“Yo estoy feliz, estoy muy contenta, estamos en Imagen muy emocionados de hacerle este homenaje a Alejandra Guzmán, además de que es tremenda mujer, muy importante para la música”, dice Majida, quien comparte además que desde siempre le ha gustado lo que representa Alejandra y ha seguido su trayectoria. “Siempre he sido seguidora de Alejandra, toda mi vida, desde niña, hemos crecido juntas. Me gustan sus canciones, las he cantado toda la vida, y cuando me llega la oportunidad de hacer el casting, fue muy grande mi emoción, pero cuando me dicen que había sido elegida, casi me muero de la dicha”.

Alejandra es divina, ha sido súper generosa en nuestros encuentros, nunca me ha dado una instrucción, lo único que me dijo cuándo nos vimos la primera vez, fue: ‘se tú, diviértete porque finalmente es lo que yo hago, es todo lo que quiero hacer

Para hacer el casting, Majida envió su video a la producción, en él tenía que cantar, actuar y bailar. Interpretó “Hacer el amor con otro” en el bar de una amiga, hizo una escena donde Alejandra habla con la primera persona que le dio la oportunidad de hacer un disco y en el tema del baile, en el estudio de su manager, hizo playback bailando “Mírala, míralo”.

“Yo estaba terminado ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Colombia, no podía venir al casting. Mi manager me dijo que tenía yo 24 horas para mandar una prueba en video para México. Entonces, hice toda una logística y lo mandé, como al mes me dijeron que había quedado”.

Majida comparte que el guion de la serie está elaborado a partir de las experiencias de la propia Guzmán: “Es el punto de vista de Alejandra, es su historia contada por ella misma. Es una trama de ficción basada en esa realidad que ella nos contó, porque bueno, en 60 capítulos es imposible contarlo todo. Es la historia de Alejandra desde su último año de prepa y más o menos hasta los 2000”.

El encuentro de las Guzmán

Sobre cómo fue el acercamiento con Alejandra, dice Majida que la cantante ha sido muy generosa con ella: “Alejandra es divina, ha sido súper generosa en nuestros encuentros, nunca me ha dado una instrucción, lo único que me dijo cuándo nos vimos la primera vez, fue: ‘se tú, diviértete porque finalmente es lo que yo hago, es todo lo que quiero hacer’. Y creo que eso es parte de lo que es ella, es la naturaleza de Alejandra, una mujer que no le impone nada a nadie, que vive como quiere, que es consecuente con lo que es y es súper auténtica”.

Sobre las críticas…

Al encarnar a un personaje tan importante para México y América Latina, las comparaciones y las críticas van a surgir, pero la actriz se lo toma con calma: “Para esas cosas hay que estar abiertos a que sucedan, siempre van a darse críticas, comentarios positivos y negativos, digamos que en esta carrera ya estoy acostumbrada a que eso suceda. Lo que me parece importante es que vean la serie, ya después digan si les gusta o no, pero estoy segura que ‘La Guzmán’ tiene una dosis muy especial de tantas cosas, es divertida, tiene drama y música maravillosa”. Finalmente, Majida comparte que espera que surjan más proyectos en México, de momento no tiene nada previsto; ella radica en Bogotá, Colombia.

Los retos

Para esta serie, Majida interpreta a un personaje de la vida real, por lo que su mayor reto para realizar dicho rol fue hacer una versión natural sin caer en la imitación: “Es un reto, pero también es una responsabilidad muy alta porque uno no puede emitir juicios sobre una reacción o un suceso sobre la vida de alguien. Entonces, interpretar a alguien que existe es hacer un acto muy generoso, respetuoso y consciente para contarlo como se debe sin ponerlo en tela de juicio”.

Todo fue un trabajo constante para Majida en cuanto a expresiones, la modulación de la voz, las canciones y las emociones: “Alejandra es una mujer muy completa, es tremenda artista, canta en vivo espectacular, baila, es súper histriónica, tiene una energía arrolladora. Había muchos detalles, el tema del acento, cómo se ríe, cómo habla, fue un trabajo bastante fuerte, tuve gente maravillosa que me acompañó, Karla Cantú me hizo la asesoría de acento, Ricco Black es un coreógrafo que bailó con ella por muchos años y me acompañó en el proceso de las coreografías, entre todos pudimos construir algo que se acerca al homenaje que queremos hacerle a Alejandra Guzmán porque es imposible imitarla, esto no es así, yo tomé la decisión de hacerle un homenaje y no imitarla porque como ella no hay dos”. Cabe señalar que Majida canta las canciones de Alejandra en la serie, todas las modulaciones también son de ella.