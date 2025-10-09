El universo se encuentra en un punto de equilibrio este jueves 9 de octubre, y las energías astrales favorecen a varios signos del zodiaco con abundancia, pasión y prosperidad. La reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este día, revelando cuáles constelaciones recibirán una dosis extra de buena fortuna en el amor y las finanzas.

Libra: el equilibrio perfecto entre el corazón y el éxito

Los nacidos bajo el signo de Libra atraviesan una etapa de plenitud. Mhoni señala que su temporada de cumpleaños les brinda una poderosa energía de atracción y éxito. En lo sentimental, podrían recibir propuestas de matrimonio o compromisos formales, mientras que los solteros vivirán pasiones intensas y sinceras.

En el aspecto económico, Libra será uno de los más afortunados del día: habrá tres golpes de suerte, incluyendo la conclusión de proyectos importantes, la posibilidad de adquirir una casa y una gran racha en juegos de azar. Sus números de la suerte son 02 y 90.

Escorpión: transformación y abundancia

Para Escorpión, este día marca el inicio de una nueva etapa de prosperidad. Según Mhoni Vidente, su signo estará rodeado de energías de luz, cambios positivos y abundancia económica. Los asuntos laborales avanzarán con éxito y podrían concretarse negocios o asociaciones importantes.

En el amor, Escorpión también brilla: la posibilidad de encontrar una relación estable con Piscis o Tauro está muy presente. Es un buen momento para cerrar ciclos del pasado y abrirse al amor verdadero.

Aries: nuevas oportunidades sentimentales y laborales

El fuego de Aries se enciende con fuerza este jueves. La astróloga predice que recibirán una oferta importante desde el extranjero que podría cambiar su rumbo profesional. Además, se liberarán de personas o situaciones que les restaban energía. En el amor, los solteros encontrarán estabilidad y compatibilidad con Leo y Capricornio. Es un momento ideal para iniciar relaciones que ofrezcan crecimiento y armonía. La recomendación es controlar el carácter para mantener la buena vibra.

Tauro: el amor y la prosperidad se manifiestan

La energía terrenal de Tauro se equilibra con una ola de buena fortuna. Mhoni Vidente menciona que octubre representa para ellos un periodo de madurez y concreción. En el terreno financiero, podrían recibir buenas noticias laborales o materiales, además de ver resultados positivos en proyectos personales.

En el amor, los Tauro deben dejar atrás las relaciones del pasado y abrirse a nuevas conexiones, especialmente con signos de Capricornio o Escorpión, que traerán estabilidad y deseo genuino.

Sagitario: suerte en el dinero y pasión controlada

La energía expansiva de Sagitario se manifiesta en oportunidades de crecimiento profesional y económico. Mhoni prevé tres grandes golpes de suerte: el avance de un proyecto laboral, la posibilidad de adquirir un vehículo y la buena fortuna en el azar con los números 07 y 16. En lo sentimental, deberán evitar caer en tentaciones o amores pasajeros. La clave estará en mantener el equilibrio entre la diversión y la estabilidad emocional.

Piscis: intuición y bendiciones amorosas

Los piscianos estarán rodeados de energías positivas y noticias alentadoras. Mhoni Vidente anuncia que este signo vivirá momentos de expansión y abundancia, especialmente en los proyectos económicos.

En el amor, podría presentarse una confusión emocional por el regreso de una expareja, pero el verdadero crecimiento vendrá al dejar el pasado atrás. Su compatibilidad con Cáncer y Libra promete encuentros románticos llenos de comprensión y ternura.

Las cartas anuncian reencuentros, oportunidades y nuevas alianzas que pueden marcar el inicio de una etapa próspera.

Con información de Mhoni Vidente

BB