Manuel Carrasco, explora suelo mexicano

Manuel Carrasco se encuentra de visita en México para promocionar su próxima gira, cuya fecha tentativa de arranque es febrero de 2020. El músico español presenta su sencillo “Déjame ser”, pieza que se desprende de su octavo álbum de estudio: “La cruz en el mapa”.

En su paso por Guadalajara, el cantante y compositor platicó sobre la elección de su sencillo: “Es una canción que representa bien el disco. Siempre hay que escoger una, siempre hay dudas en la elección. Para México me dejé aconsejar”.

De su más reciente material discográfico, Manuel comentó la experiencia de grabarlo en un sitio icónico de la música: “Fue Increíble, uno de los discos que más he disfrutado en mi carrera. Tuve un año de composición, entero. Creo que es un disco hecho con mucho trabajo y dedicación. Luego lo fui a grabar a Abbey Road, fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido. Grabé con músicos de ese lugar, con todo el equipo, con toda la instrumentación. El disco está muy bien ‘parido’ y tiene un sello personal”.

Para Manuel, todo el proceso de un álbum es especial, pero este lo fue más durante el mes que trabajó en Inglaterra: “El disco ya venía siendo especial. El tiempo en el que se graba un disco y todo lo que lo conforma es sagrado. Encima, si uno va a Abbey Road se vuelve más místico, más especial”.

Al trabajar en un nuevo material, Manuel busca renovarse: “Lo importante es intentar sorprenderse a uno mismo. Escribo hasta que no haya algo que me llame la atención y que me despierte algo importante... así hago todas las canciones. Intento vivir intensamente para sacarle jugo a la vida, con las cosas buenas y las cosas malas”.

Llevar el material grabado al escenario convierte los temas: “Me transformo en el escenario... el directo se vuelve mucho más eléctrico, con más punch, más potente. Tenemos un concierto de casi tres horas. Tenemos una gran energía encima del escenario. No sólo yo, la banda también. Tenemos una complicidad con el público maravillosa”.

De allí el interés de incursionar en nuestro país y América Latina, parte de sus planes para este cierre de 2019 y el arranque de 2020: “Queremos traer eso a México, compartir lo que no se puede decir con palabras”.

El gran cambio

Con ocho discos a cuestas y una carrera consolidada en España, venir a México resultará diferente para Manuel: “Diferente va a ser. Sé que ya sonaron canciones en otra época. Pero casi estoy empezando: para mí es una motivación extra. Vengo de hacer plazas de toros, estadios incluso, y venimos a hacer teatros. Me motiva mucho ese tipo de cosas: mirar a los ojos a la gente y decir ‘Esta es mi música, este soy yo’”.

Por su gira y disco, Manuel Carrasco ha sido nombrado en España como artista del año, con disco y canción del año (“Que bonito es querer”). Para el músico esto es un reflejo del cariño del público: “Todos los premios que me han llegado, todos los reconocimientos, han llegado porque hemos estado consiguiendo cosas. Hablo de España: este año hicimos hitos con varios estadios, en toda la gira hemos batido marcas. Luego llegan premios que son el reconocimiento a esto que ha ocurrido. El mayor premio es encontrarme un recinto lleno, con gente con ansias para disfrutar”.

Un imperdible

No te pierdas el concierto de Manuel Carrasco en el Teatro Diana (Av. 16 de Septiembre 710), el próximo 6 de febrero de 2020. Boletos en Ticketmaster y taquillas del recinto, desde 450 hasta 1,100 pesos. Síguelo en Twitter: @manuelcarrasco_