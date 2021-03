Mane de la Parra, rompe el molde del galán clásico

La telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” se ha colocado como una de las emisiones favoritas del público mexicano, ofrece historias cercanas y reales en sinergia con el melodrama clásico. Mane de la Parra, protagonista de la producción que se transmite de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas a través de Las Estrellas, comparte en entrevista el cariño y la dedicación que en general el equipo de producción le está dando al proyecto.

“Estoy agradecido de que la gente haya tomado este proyecto y lo haya convertido en el líder de la televisión nacional, y eso nos obliga a seguir haciéndolo bien, además es el esfuerzo de mucha gente y de muchas familias que en estos momentos difíciles se ponen a trabajar para hacer un producto de calidad que entretenga al público después de todos estos momento en los que se salir es difícil”.

De hecho en los episodios, se retrata también la realidad de la pandemia. “La producción seguimos todos los protocolos que se necesitan para poder cuidarnos entre todos, sin duda ha sido difícil, pero cómo no hablar de lo que se está viviendo cuando es un problema a nivel mundial, es importante que a través de la televisión tomemos conciencia del uso de las medidas de prevención y de la sana distancia”.

Sobre su personaje, “Patricio”, este es un papel que rompe con la figura del galán clásico, es un hombre que libra sus propias batallas y que se dibuja entre matices donde a veces el público puede o no, estar de acuerdo con él.

“A mí me gusta mucho el hecho de romper moldes, de que la idea no sea siempre el de la persona perfecta que no falla nunca, aquí es un ser humano complejo, con defectos, virtudes y miedos, muchas veces con berrinches y con inmadurez, cosas que normalmente no se abordan y eso lo hace ser un personaje muy humano, y así somos en la realidad”. Señala que poder retratar a un personaje complejo que a través de la historia va transformándose, se agradece mucho.

MÁS PROYECTOS

Nuevo disco en puerta

Mane sigue trabajando en la música, además de interpretar el tema central de la telenovela, cada semana hace sesiones en vivo desde sus redes sociales para complacer a su público, adelanta que publicará un medley de Luis Miguel y en septiembre estrena disco.

Una historia para toda la familia

La telenovela retrata situaciones y momentos con los que se puede identificar cualquiera, desde el romance adolescente y juvenil, hasta las dinámicas con los padres de familia, por ejemplo el caso de “Luz” (Diana Bracho), quien se siente ignorada por sus hijos. “Así como nadie nace sabiendo ser papá o mamá, también los hijos a veces somos crueles y duros, nos toca a veces ser injustos con nuestros padres. En el caso de ‘Patricio’ mi personaje y en el caso mismo de la familia ‘Rueda’, pasa un poco eso, los hijos cuando crecen y se les olvida lo que sus papás hicieron para que ellos estuvieran ahí”.

Le da la bienvenida a Fernando Noriega

Luego de la salida de Gonzalo Peña tras los cargos de violación que enfrenta, Fernando Noriega entró a suplirlo con el personaje de “Mariano Rueda”, Mane comparte que el equipo de producción lo ha recibido muy bien. “Estamos muy contentos de tener a un gran actor que se suma a crear y a aportar, además es un buen ser humano que está dispuesto a jugar con nosotros en esta historia, no es fácil entrar a un proyecto ya empezado, pero lo hemos recibido con mucho cariño, es un tipazo”.

JL