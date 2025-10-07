Dónde ver en vivo todos los juegos por los octavos de final del Mundial Sub-20

Tras una intensa semana llena de emociones en la Fase de Grupos, el Mundial Sub-20 Chile 2025 entra ahora en su etapa decisiva con el inicio de los Octavos de Final, donde las selecciones participantes buscarán avanzar rumbo al título mundial juvenil.

De acuerdo con el formato del torneo, los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros obtuvieron su pase a esta ronda, conformando así el cuadro de eliminaciones directas que se disputará en territorio chileno.

Los compromisos correspondientes a esta etapa se celebrarán del martes 7 al jueves 9 de octubre, con duelos que prometen alta intensidad y que definirán a las ocho selecciones que continuarán su camino hacia el campeonato.

Partidos del martes 7 de octubre

El arranque de los Octavos de Final tendrá como protagonistas a Ucrania y España, en un enfrentamiento entre potencias europeas que abrirá la jornada y determinará al primer clasificado a los Cuartos de Final.

Será el turno del anfitrión Chile, que se enfrentará ante la Selección Mexicana, en un partido que genera gran expectativa tanto por el local como por el conjunto tricolor, que buscará avanzar con el liderazgo de sus jóvenes promesas.

Horarios de los encuentros

Los partidos programados para este martes 7 de octubre se jugarán en los siguientes horarios (tiempo del centro de México):

Ucrania vs España: 1:30 p.m.

Chile vs México: 5:00 p.m.

Dónde ver los Octavos de Final

La cobertura de esta fase incluirá transmisiones por televisión abierta y plataformas digitales:

Ucrania vs España: ViX Premium

Chile vs México: Canal 9, TUDN y ViX

Con estos duelos, el Mundial Sub-20 entra en una fase crucial donde cada encuentro es definitivo. Las selecciones buscan consolidar su esfuerzo y talento en la cancha, con la mirada puesta en el anhelado trofeo que coronará al campeón juvenil del mundo.

