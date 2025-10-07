The Witcher lanza nuevo tráiler con Liam Hemsworth; ¿cuándo se estrena la temporada 4?

The Witcher regresa a la pantalla chica con una cuarta entrega que no solo continuará la historia, sino que marcará el destino de la franquicia con el debut de Liam Hemsworth como Geralt de Rivia , tras la salida de Henry Cavill.

Este martes, Netflix estrenó el tráiler oficial de la temporada 4 de The Witcher, ofreciendo a los fans un vistazo más profundo de la nueva cara de la serie.

Según lo que se muestra en el adelanto, Liam retomará la narrativa justo donde la dejó Henry, siguiendo los pasos de una ardua batalla que tiene como objetivo salvar a Ciri (interpretada por Freya Allan) en un mundo gobernado por el caos, la guerra y, sobre todo, la magia.

En esta cuarta parte, inspirada en la saga de libros de fantasía escrita por Andrzej Sapkowski y en los videojuegos lanzados en 2007, veremos cómo la aventura, el poder y la lucha por la salvación continúan siendo el eje central de una historia que, hasta ahora, ha despertado emoción y dudas entre los televidentes, quienes esperan ansiosos la fecha de estreno.

De acuerdo con el tráiler, la temporada 4 de The Witcher lle gará a la plataforma de streaming Netflix el próximo 30 de octubre con ocho capítulos. Esta será la penúltima temporada de la serie, ya que la quinta entrega está planeada como el cierre definitivo.

No obstante, a pesar de la emoción del público por esta nueva temporada que comenzará a acercarse al final de la saga, las polémicas en torno al elenco persisten tras la salida de Henry Cavill y la llegada de su reemplazo, Liam Hemsworth, quien aún no termina de convencer a todos los fans.

Sin embargo, no será hasta finales de este mes cuando los seguidores de la serie podrán decidir si Liam logra cumplir con las expectativas de dar vida al hechicero más icónico de los últimos años.

