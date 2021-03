Este lunes al mediodía se dio a conocer que el actor mexicano Fernando Noriega suple a Gonzalo "N" con el personaje de "Mariano"en "¿Qué le pasa a mi familia?". Este relevo surge luego de que Gonzalo se encuentra inmerso en un conflicto legal por cargos de violación.

Hemos estado trabajando a marchas forzadas

Fernando agradeció a Juan Osorio y a la producción por la bienvenida, dijo que desde el viernes pasado ha estado viendo todo el material sobre el personaje y ha hecho trabajo de mesa con los directores.

“Les agradezco esta bienvenida tan calurosa, desde que se pusieron en contacto conmigo me han tratado increíble. Desde que me enteré (que se quedaba con el papel), hemos estado trabajando a marchas forzadas, he estado leyendo todos los capítulos y he estado viendo lo que ha salido al aire, por eso sus caras ya son muy familiares para mí”, les dijo Fernando a sus compañeros.

Entre lágrimas recordó que hace dos años, en este mismo 22 de marzo, su padre partió y por tal motivo iba dedicado a él. Dijo además que enfrentarse a este personaje ha sido un cúmulo de emociones.

La primera semana de abril entra al aire Fernando, "en la Luna de Miel entra el primer 'Mariano' y luego sale el segundo", dijo Juan Osorio.

Esta es la primera vez que Fernando trabaja en Televisa San Ángel, hace 10 años había hecho un proyecto para Televisa Networks.

¿Quién es Fernando Noriega?

Originario de León, Guanajuato, el actor mexicano de 41 años, tomó relevancia como histrión en producciones de TV Azteca, estudió en el (CEFAT) Centro de Formación Actoral de la televisora y en Casa Azul.

Ha participado en teatro y cine tanto a nivel nacional como internacional. También ha hecho melodramas en Telemundo, por ejemplo, participó en "El señor de los cielos".

Fernando también ha incursionado en la moda con la marca "Lord & Animal", la cual se enfocaba en trajes sastre para caballeros.

AC