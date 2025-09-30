Cada mes, Netflix sorprende a sus suscriptores con estrenos de películas y series que refrescan el catálogo, pero al mismo tiempo numerosos títulos deben despedirse de la plataforma. En octubre no será la excepción y varios largometrajes dirán adiós, por lo que esta puede ser la última oportunidad para disfrutarlos.

Salt

Uno de los filmes más destacados en dejar el servicio es “Salt”, protagonizado por Angelina Jolie. La trama sigue a la agente de la CIA Evelyn Salt, acusada de ser espía rusa. Obligada a huir, utilizará todas sus habilidades para esquivar a sus perseguidores y tratar de probar su inocencia.

La leyenda del jinete sin cabeza

Otro clásico que se despide es “La leyenda del jinete sin cabeza”, donde el detective neoyorquino Ichabod Crane viaja hasta Sleepy Hollow para investigar una serie de muertes violentas en las que las víctimas aparecen decapitadas.

La gran muralla

De igual manera, se va “La gran muralla”, cinta que muestra a un grupo de mercenarios europeos en busca de pólvora en tierras chinas, aunque pronto descubren que allí los guerreros locales combaten criaturas monstruosas que amenazan a toda la humanidad.

Manchester junto al mar

Entre las películas con gran reconocimiento se encuentra “Manchester junto al mar”, drama en el que un hombre solitario regresa a su pueblo natal tras ser nombrado tutor de su sobrino adolescente. Ese viaje lo confronta con recuerdos dolorosos del pasado.

La máscara del Zorro

También dejará el catálogo “La máscara del Zorro”, donde un veterano enmascarado entrena a un joven ladrón para convertirlo en su heredero y juntos enfrentarse a un enemigo en común.

Late Night with the Devil

El género de terror también tendrá bajas con “Late Night with the Devil”, ambientada en Halloween de 1977, cuando un programa nocturno intenta salvarse de la cancelación con una transmisión en vivo, hasta que una presencia demoníaca toma el control del estudio.

Running with the Devil

Dentro de los thrillers aparece “Running with the Devil”, historia de un traficante de drogas que, mientras escapa de los agentes federales, investiga fallas en la red de distribución de su jefe.

El último cazador de brujas

Otro título que se despide es “El último cazador de brujas”, donde un guerrero inmortal, un sacerdote y una joven hechicera intentan detener a un aquelarre que planea desatar una plaga sobre Nueva York.

Hellboy

Asimismo, el público tendrá que decir adiós a “Hellboy”, cinta en la que un demonio carismático combate fuerzas oscuras, y a la versión de Peter Jackson de “King Kong”, que narra el arribo de un equipo de filmación a la Isla del Cráneo, donde un gigantesco simio se enamora de la protagonista.

El tesoro del Amazonas

La lista continúa con “El tesoro del Amazonas”, en la que un cazador de recompensas acepta un último encargo antes de retirarse: rescatar al hijo de su jefe en la selva.

El origen de los guardianes

Finalmente, se despide “El origen de los guardianes”, animación donde Jack Frost se une a Santa Claus, el Hada de los Dientes y otros héroes legendarios para proteger la ilusión de los niños frente a un espíritu maligno.

Con información de Netflix

BB