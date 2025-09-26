Grace Hernández es una escritora y comunicadora social originaria de Nicaragua, quien salta de la literatura digital al mundo literario de ‘papel y tinta’ con su libro "Fuimos Momentos" de Editorial Planeta, ya que es una conocida escritora de la plataforma de lectura Wattpad, donde ha construido una sólida comunidad de lectores.

En entrevista para Gente Bien la escritora habla sobre este libro y su salto a la casa editorial Planeta.

Grace H. ESPECIAL/CORTESÍA GRACE H.

¿Cómo nace la historia de “Fuimos Momentos”?

“Fuimos Momentos nace de mi necesidad de leer algo parecido. Llevaba mucho tiempo trabajando en la idea de una protagonista con una personalidad sensible, mística, que creyese en toda la parte energética que se toca en el libro. También moría de ganas de leer algo cargado de adrenalina, había leído libros de deportes de motor, pero nunca uno en donde se tocase el tema del motociclismo profesional. Me sentí interesada en el deporte, y luego, todo se mezcló en mi cabeza. Me gusta pensar que cada idea, por separado, llegó en el momento correcto, para que naciera esta historia”.

¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo?

“Fueron alrededor de diez meses. La historia nació en una plataforma de lectura en donde publicaba un capítulo nuevo cada semana, entonces me tomaba mi tiempo para escribir cada capítulo. Fue una experiencia divertida”.

¿Cómo fue el proceso de imprimirlo en Editorial Planeta?

“Fue una experiencia novedosa de la que estoy aprendiendo mucho. Fue mi primera vez trabajando con una editorial, y pese a ello, me sentí en confianza en todo el proceso. Mi editora y todo el equipo me hizo sentir segura de lo que estábamos haciendo”.

¿A quién está dirigido?

“A todos los lectores que disfrutan mucho de las historias de amor en donde se mezclan elementos como el deporte, que aportan a la trama un gran complemento. Es un libro en donde pueden encontrar la adrenalina de las carreras, las rivalidades en las pistas, pero también momentos tiernos, propios de una historia de amor en la que se tocan temas de mitos románticos como amores de otras vidas. Si disfruta de uno u otra cosa, van a disfrutarlo”.

¿Consideras que esta historia tiene un mensaje principal?

“Sí, los protagonistas, en diferente medida, enfrentan un crecimiento personal en el que podemos vernos reflejados. Abril, es una chica que terminó huérfana muy joven, en medio de la soledad encuentra la fortaleza para hacerle frente a los temores que la dominaban. Fue un proceso paulatino, en el que no siempre confió, creo que es fácil identificarse con situaciones parecidas, y encontrar a través de la ficción la motivación para intentarlo”.

Para ti, ¿Cuál es el amor en el que crees?

“Como amante de las historias de romance, creo en el amor en todas sus versiones: En el de amigas, el de pareja, el de familia, etcétera, pero mi favorito es el de los libros”.

¿Cómo se dio el acercamiento con Planeta?

“Fue a través de un correo electrónico, que no esperé, pero recibí con mucha alegría. Había tenido la oportunidad de enviar algunos manuscritos hacía un tiempo atrás, pero el primer contacto me tomó desprevenida”.

¿Qué experiencia te ha dejado trabajar con una editorial tan grande?

“Una experiencia gratificante y de mucho aprendizaje. Hay mucho trabajo detrás de la publicación de un libro que no conocía bien, en el que está involucrado todo un equipo. Tener la oportunidad de publicar con una editorial tan grande me ha hecho sentir respaldada”.

¿Algo que quieras resaltar del “Fuimos Momentos”?

“La complejidad de la personalidad de los protagonistas hace que la historia tenga un toque de realismo con el que podemos identificarnos. Me gustaría resaltar que también se enfoca en el amor familiar y de amigos y de cómo estos son vitales para nuestro crecimiento”.

¿Cómo descubres Wattpad?

“Descubrí Wattpad buscando un lugar en el que pudiera publicar el montón de ideas que tenía en la cabeza. Comencé escribiendo en blogs y foros, recuerdo que leí en redes de esta plataforma en la que se podían ordenar capítulos, interactuar con las personas que leían. Y me resultó un lugar muy sencillo para usar”.

¿Qué te llevo a elegir esta plataforma para publicar tus historias?

“La interacción. En Wattpad yo encontré una comunidad que le gustaba leer y comentar cada capítulo, dando opiniones, haciendo teorías referentes a la historia e intercambiando puntos de vista con otros lectores. Me gustó mucho la cercanía que se podía desarrollar con las personas que me leían a través de una pantalla”.

Después de la promoción de este libro, ¿cuáles son tus siguientes proyectos?

“Fuimos Momentos es el primer libro de una serie llamada At Full Speed, que hasta el momento tengo planeado tres libros, todos autoconclusivos, pero ocurren en el mismo universo. Actualmente, estoy trabajando en el segundo libro, protagonizado por Diana, una de las mejores amigas de la protagonista de Fuimos Momentos”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Invitarlos a leer Fuimos Momentos, que ya está disponible en librerías”.

Fuimos Momentos

Después de perder a mi tía, la única familia que me quedaba, he tenido que sacar a flote la empresa de planeación de bodas que me heredó. Lo que trajo un poco de luz a mi vida fue que Franco, piloto de MotoGP y mi amor platónico desde la adolescencia, me pidió fingir ser su novia para mejorar su imagen. Él era el mejor amigo de mi difunto hermano y jamás dudaría en ayudarlo…

Todo cambió cuando conocí a Christian Baxter, el feroz rival de Franco dentro y fuera de la pista. ¿Cómo es posible desearlo tanto si apenas lo conozco? Christian está comprometido con Lena, la influencer del momento que, además, quiere que yo organice su boda. Será el evento más comentado del año y me dará la exposición que necesito para asegurar el éxito del negocio. Debo aprovechar esta oportunidad, aunque también sé que no puedo explicar mi conexión con Christian. Esto definitivamente no acabará bien, no quiero fallarle a Franco, pero tampoco puedo fallarle a mi corazón.

Grace H

X: gracevdy_

Instagram: @gracevdy_

Tik Tok: @gracevdy_

Wattpad: Grace H.

