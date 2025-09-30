Quienes gustan del cine europeo, la película española Túnel Paranormal es una opción para ver en la pantalla grande.

Túnel Paranormal. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Un misterio que durante años ha sacudido a la estación de metro de Rocafort en Barcelona entra de lleno en la vida de Laura, cuando empieza a trabajar en esta vieja y tranquila parada.

Pronto, la chica descubre una leyenda que la empezará a perseguir, allí ha muerto mucha gente en extrañas circunstancias.

Laura está decidida a descubrir la verdad y pedirá ayuda a Ramón, un ex policía que alberga sus propios demonios relacionados con el caso.

Lo que sea que ocurre en la estación maldita sigue sucediendo hasta hoy, y ahora, parece que va por Laura y por todos los que la rodean.

Túnel Paranormal

(Estación Rocafort)

De Luis Prieto.

Con Javier Gutiérrez, Natalia Azahara, Valèria Sorolla, Xavi Sáez, Aimar Vega.

España, 2024.

