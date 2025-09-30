Quienes gustan del cine europeo, la película española Túnel Paranormal es una opción para ver en la pantalla grande.Un misterio que durante años ha sacudido a la estación de metro de Rocafort en Barcelona entra de lleno en la vida de Laura, cuando empieza a trabajar en esta vieja y tranquila parada.Pronto, la chica descubre una leyenda que la empezará a perseguir, allí ha muerto mucha gente en extrañas circunstancias.Laura está decidida a descubrir la verdad y pedirá ayuda a Ramón, un ex policía que alberga sus propios demonios relacionados con el caso.Lo que sea que ocurre en la estación maldita sigue sucediendo hasta hoy, y ahora, parece que va por Laura y por todos los que la rodean.(Estación Rocafort)De Luis Prieto.Con Javier Gutiérrez, Natalia Azahara, Valèria Sorolla, Xavi Sáez, Aimar Vega.España, 2024.XM