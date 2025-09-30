Martes, 30 de Septiembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Túnel Paranormal”

Aquellos que les gusta el cine español la película Túnel Paranormal ya está en las salas de cine tapatías

Por: Xochitl Martínez

"Túnel Paranormal" ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Quienes gustan del cine europeo, la película española Túnel Paranormal es una opción para ver en la pantalla grande.

Túnel Paranormal. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Un misterio que durante años ha sacudido a la estación de metro de Rocafort en Barcelona entra de lleno en la vida de Laura, cuando empieza a trabajar en esta vieja y tranquila parada.

Pronto, la chica descubre una leyenda que la empezará a perseguir, allí ha muerto mucha gente en extrañas circunstancias.

Túnel Paranormal. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Laura está decidida a descubrir la verdad y pedirá ayuda a Ramón, un ex policía que alberga sus propios demonios relacionados con el caso.

Lo que sea que ocurre en la estación maldita sigue sucediendo hasta hoy, y ahora, parece que va por Laura y por todos los que la rodean.

Túnel Paranormal

(Estación Rocafort)

De Luis Prieto.

Con Javier Gutiérrez, Natalia Azahara, Valèria Sorolla, Xavi Sáez, Aimar Vega.

España, 2024.

XM

