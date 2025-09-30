Asesinan a Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar y Kenia Os

Autoridades capitalinas reportaron la muerte de Miguel de la Mora, un reconocido estilista que se encargaba del peinado de varias celebridades, entre ellas Ángela Aguilar.

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Mora fue baleado cerca de las 23:00 horas del lunes 29 de septiembre al exterior de su negocio Micky’s Hair Salón Masaryk, ubicado en Polanco, una zona conocida por ser un epicentro de lujo.

La agresión estuvo a cargo de dos sujetos, quienes arribaron al sitio abordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo y disparó directamente contra el estilista, de 28 años de edad. Paramédicos confirmaron su deceso en el sitio.

“Se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona”, informó la SSC.

Por su parte, el alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, indicó que el crimen se trató de una agresión planificada.

¿Quién era Miguel de la Mora?

Miguel Ángel de la Mora, originario de Zapopan, Jalisco, fue un afamado estilista en México, siendo popular especialmente entre las celebridades, influencers y reinas de belleza.

El estilista, también conocido como "Micky Hair", estuvo a cargo de la transformación del look de Ángela Aguilar, al colocarle unas extensiones de cabello.

Además de la menor de la Dinastía Aguilar, entre su lista de clientes destaca el nombre de Kenia Os, Priscila Escoto, Christian Nodal, Natasha Dupeyrón y María Fernanda Beltrán Figueroa (Miss Universe México 2024).

En sus redes sociales, Miguel de la Mora compartía fotografías de su estilo de vida, además de los resultados de su trabajo y momentos con las celebridades, imágenes que reflejaban la conexión que tenía con ellas.

Miguel sumó 12 años de trayectoria como estilista profesional y 10 como extensionista. Con dos salones de belleza exclusivos, uno ubicado en la Ciudad de México y otro en Guadalajara, se consolidó como uno de los estilistas más reconocidos de México. En su trabajo, Miguel se distinguía por su atención personalizada.

