Lucero: Jamás hubo un contrato, Mijares y yo decidimos casarnos por amor

A más de 20 años de la boda de Manuel Mijares y Lucero, la cual marcó no solamente la vida de la pareja, sino el mundo de la televisión al romper récords de audiencia, la actriz hizo algunas aclaraciones, ya que se dijo que habían firmado un contrato con varias cláusulas.

La también cantante negó a través de un video en YouTube que ella y su ex pareja hubieran sido obligados a contraer nupcias bajo ciertas condiciones.

"Jamás existió un contrato entre Manuel y yo como esposos"

"Se dijo que habíamos firmado un contrato en el que estábamos obligados a quién sabe cuánta cosa, y que debíamos durar quién sabe cuántos años de casados y tener tantos hijos, o sea imposible firmar un contrato con esos detalles, me parecería absurdo. Jamás existió un contrato entre Manuel y yo como esposos. Simplemente decidimos casarnos por amor", recordó "La Novia de América" en un clip en el que reveló varios secretos entre su unión con el intérprete de "Bella".

Cuando inició el video, la también presentadora de televisión comentó que muchos fueron parte de su historia de amor porque se televisó, además que fue un evento súper lindo porque tanto ella como Mijares estaban enamoradísimos como todos los esposos, pues a su consideración cuando dos personas unen su vida en matrimonio lo hacen "perdidamente enamorados".

"Si luego enamorados no se dan las cosas como tienen que ser, imagínense si no están enamorados. No se casen si no están súper seguros, si se sienten que quieren pasar su vida entera al lado de esa persona especial", agregó en otro momento.

"Somos socios de por vida con estos dos hijos hermosos que tenemos"

La intérprete comentó que incluso hasta este momento con su ex pareja tiene una relación marcada por el respeto y la amistad, "somos socios de por vida con estos dos hijos hermosos que tenemos".

La famosa boda y Televisa

En el material que difundió Lucero a través de Youtube a finales de octubre recordó que ambas estrellas tienen una relación muy linda de mucho respecto y que su matrimonio fue televisado a petición del mismo Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como "El Tigre".

Evocó que, cuando él aún vivía, tenía una gran cercanía de negocios y una amistad con el señor Emilio "El Tigre" Azcárraga, que era el director ejecutivo más importante de la empresa en la que ha trabajado, protagonizando telenovelas como "Lazos de amor" y "Alborada", además de ser el lugar donde comenzó su carrera

"No tenía un contrato de exclusividad con la empresa y nunca lo tuve. Se pensó que en muchos momentos que sí teníamos una onda de un contrato firmado y por eso las novelas y todos los proyectos los hacía con ellos", contó.

No obstante, cuando el empresario se enteró que ella tenía una relación oficial con el "Soldado del amor", él la mandó llamar, luego que siempre había tratado con la mamá de la estrella.

"Él me dijo que para él se casaba la niña, no era tan niña, tenía 27 años, así me decía de cariño, y me decía pues se casa nuestra niña. Creo yo, me dijo en aquel momento, que toda la gente quiere asistir esa boda, lo cual es imposible hacer una boda para miles de personas, y me sugirió pasarla por televisión", recordó sobre la propuesta que le hizo "El Tigre".

Lucero aseguró que en ese momento le sorprendió y pareció extraño, la llevó a hacerse muchas preguntas y luego de varias reuniones se llegó al acuerdo de que la boda de Lucero y Mijares fuera televisada.

"Fue una manera de invitar a toda la gente que yo quería a que estuviera presente a través de sus televisores"

"Creo fue una gran decisión porque fue una manera de compartirlo con una gran cantidad de personas, fue una manera de invitar a toda la gente que yo quería a que estuviera presente a través de sus televisores"

La estrella televisiva agregó que ellos fueron los que organizaron la boda y no se trató de una producción. "Me alegró haberlo podido televisar y compartirlo con tanta gente. La boda tuvo un impresionante raiting, unos niveles altísimos y se rompieron récords de audiencia con ese programa y grandes recuerdos, yo creo que fue muy acertado. Fue de las primeras, si no es que la primera, boda que fue televisada".

NR