Mijares confiesa por qué se divorció de Lucero

Manuel Mijares no le duele saber que su ex esposa Lucero tiene una pareja porque considera que "cuando quieres a alguien y sabes que es feliz te sientes bien", así lo compartió en entrevista con Yordi Rosado.

Para el músico que ya suma 35 años de carrera y 31 álbumes, este es un sentimiento que también comparte Lucero por lo que deja claro que la relación entre ambos a la fecha es buena.

"Ella me quisiera ver feliz, contento, como a mí me gusta verla".

Cuando fueron pareja se convirtieron en una de las más mediáticas de la época debido a la fama que ambos vivían.

Los artistas pasaron un año de novios antes de contraer matrimonio en 1997 en una boda que fue televisada y vista por millones de sus seguidores y fue en 2011 cuando se divorciaron para la sorpresa de sus fans.

¿Por qué se divorciaron Mijares y Lucero?

Ahora fue el propio Mijares quien abrió su intimidad para relatar cómo se vivió tanto su relación de pareja como el fin de la misma.

"(El matrimonio fue) muy padre muy bien, muy respetuosos. Lo que pasa es que yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también entonces estábamos acostumbrados a que o estaba uno o el otro", relató Mijares.

"Siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño y de hecho cuando nos separamos le digo '¿oye Lucerito no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?' y me dice 'no, no es que no importe, te lo imploro'", compartió.

Sus hijos no se enteraron de la separación

Mijares se fue a vivir a un lado y de inicio no le dijeron a sus hijos que se habían separado sino que él había puesto un estudio donde también iban a poder estar.

"Tú como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas, pero de repente los chavos no saben, es más difícil que ellos los superen entonces lo que más queríamos era no afectarlos a ellos", explicó.

"Como no vieron en ningún momento ningún grito, ni sombrerazo y como ellos vieron que tenían la facilidad de cruzar del elevador a elevador realmente… creo yo que lo hicimos bien en ese sentido porque ellos realmente no sintieron un rompimiento agresivo".

Cómo surgió el amor

El cantante recordó que conoció a Lucero en el rodaje de la película "Cásate conmigo" y de inmediato le gustó pero las diferencias de edad (él es 11 años mayor) y el estar enfocado en su trabajo hizo que se dejaran de ver.

Años después, cuando ella ya tenía aproximadamente 24 años se reencontraron y ella fue quien le daba vueltas y no le contestaba las llamadas; ya hasta que la invitó a grabar una colaboración musical retomaron el contacto aunque la cantante se siguió haciendo la difícil con Mijares.

Tiempo después ella lo invitó a verla a un palenque y a partir de ahí volvieron a tener contacto y posteriormente iniciaron una relación.

