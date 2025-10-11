Sábado, 11 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 11 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol internacional este sábado 11 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 11 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Tlaxcala vs Tampico Madero | 12:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Mineros Zacatecas vs Leones Negros | 19:00 horas | Latin American Sports TV |
  • Atlético Morelia vs Tapatío | 19:00 horas | AYM Sports |
  • Dorados de Sinaloa vs Atlante | 21:00 horas | AYM Sports, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy sábado 11 de octubre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Pumas vs Atlas | 12:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Cruz Azul vs Santos | 15:45 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |
  • Juárez vs Necaxa | 17:00 horas | Tubi |
  • Mazatlán vs Querétaro | 21:00 horas | Tubi |

Partidos hoy sábado 11 de octubre de 2025 – Amistoso EN VIVO

  • México vs Colombia | 19:00 horas | TUDN, ViX Gratis, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • América vs Chivas | 21:15 horas | TUDN |

Partidos hoy sábado 11 de octubre de 2025 – Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

  • Letonia vs Andorra | 07:00 horas | SKY Sports |
  • Noruega vs Israel | 10:00 horas | SKY Sports |
  • Hungría vs Armenia | 10:00 horas | SKY Sports |
  • EAU vs Omán | 11:15 horas | OneFootball PPV, Disney+ Premium |
  • España vs Georgia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Portugal vs República de Irlanda | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Serbia vs Albania | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Bulgaria vs Turquía | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Estonia vs Italia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Irak vs Indonesia | 13:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 11 de octubre de 2025 – Mundial Sub-20 EN VIVO

  • España vs Colombia | 14:00 horas | ViX Premium, TUDN |
  • México vs Argentina | 17:00 horas | ViX Premium, Canal 5, TUDN |

Partidos hoy sábado 11 de octubre de 2025 – MLS EN VIVO

  • Orlando City vs Vancouver Whitecaps | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Inter Miami CF vs Atlanta United | 17:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Seattle Sounders vs Real Salt Lake | 19:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • LA Galaxy vs FC Dallas | 20:30 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones