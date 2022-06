Louis Tomlinson: El cantante desata la euforia adolescente en el Telmex

La energía adolescente se dejó sentir el domingo en el Auditorio Telmex con la presentación en concierto del ex One Direction, Louis Tomlinson, quien retomó su tour internacional después de la pandemia porCOVID-19; el músico congregó a nueve mil 900 asistentes.

Desde antes de que saliera a cantar sus fans ya coreban su nombre con frases como "Louis, hermano, ya eres mexicano" y entonando también "Cielito lindo", sin embargo, apenas su banda salió a escena los gritos ensordecedores no se hicieron esperar y ya la audiencia permaneció de pie hasta la última canción del músico.

El tema con el que abrió Louis fue "We made it", entregándose el público por completo; algunas personas ondeaban pequeñas banderas arcoiris mientras Tomlinson rememoraba su paso por One Direction con "Drag me down".

"Quiero comenzar este concierto agradeciendo infinitamente que estén aquí conmigo. Esto no sería posible sin ustedes. Y de todo corazón voy a seguir cantando estas canciones", fueron las primeras palabras que le dedicó el cantante a su público.

La velada se tornó muy pop rock, recordando los sonidos que se escuchaban a principios de los años 2000. La estridencia de los instrumentos de la banda elevaban la energía y las ganas de cantar a todo pulmón de las jovencitas reunidas.

Otras canciones que también interpretó Louis fueron por ejemplo:

"Don't let it break your heart", "Two of Us", "Always you" y "Changes". El escenario era minimalista pero con tecnología y luces que ofrecían una atmósfera enérgica.

El intérprete también cantó "7" de Catfish an the Bottlemen, pero también dio paso a "Fearless", uno de los temas más coreados.

Luego de cantae "Only the brave", el músico pidió un reconocimiento a sus músicos. "Déjenme decirles que he esperado siete malditos años para vivir este momento, estoy feliz de que ahora haya podido estar con ustedes.

Y también dénle un aplauso a mis músicos que esta noche hacen esto posible con nosotros". Otros temas que también sonaron fueron "Habit" y "Copy of a copy of a copy".

Así de despidió de Guadalajara

Louis Tomlinson se debió ir convencido del gran cariño que le tienen sus seguidores tapatíos, porque siempre estuvieron cantando para él y celebrándole cada frase o movimiento que hacía, para muestra en canciones como "Defenceless" y "Beautiful War", "los quiero mucho Guadalajara", gritó el cantante para que luego sonaran los acordes de "Little black dress".

La velada con Louis llegó con los hits que lo han encumbrado como uno de los referentes del pop internacional, por ejemplo, "Walls". Aunque luego de una pausa en el escenario, el público comenzó a cantar "Perfect now" mientras esperaba a que Louis volviera a tomar la tarima del Telmex. "Todo el concierto ha sido grandioso, nos quedan dos canciones, vamos a darlo todo", dijo, y sonaron "Through the dark" y "Kill my mind", con las cuales el músico se despidió de sus seguidores tapatíos. Al finalizar el show varias niñas lloraban desconsoladas luego de ver a su artista favorito.

