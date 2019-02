Los bomberos incendian la pantalla

Son ya siete temporadas de “Chicago Fire”, serie de acción y drama estrenada en 2013. Desde su inicio, la producción atrapó a una legión de televidentes, razón por la cual NBC lanzó productos hermanos de la serie, como “Chicago P.D.”, “Chicago Med” y “Chicago Justice”. Pero nada como la original, que retrata la vida cotidiana de un cuartel de bomberos, con todos los problemas profesionales y personales que deben sortear los personajes. Entre ellos está el latino Joe Cruz, interpretado por el actor Joe Minoso, quien platicó vía telefónica sobre los cambios que ha tenido su personaje: “En términos de evolución siento que mi personaje se ha convertido más en líder. Creo que era un seguidor al principio, en los primeros episodios. Creo que esta temporada tiene mayor confianza, lo vemos sentirse más capaz, más experimentado. Por eso tiene más espacio para ser un líder de sus compañeros y no solo seguir. También creo que habla mejor con las mujeres (risas)”.

Para Minoso, participar en el elenco de “Chicago Fire” ha sido un hito en su carrera, algo que también ha impactado su vida privada: “Personalmente, dentro de mi carrera, este personaje me ha cambiado la vida. Encontré a mi prometida en este show, es lo más personal que me ha pasado en ‘Chicago Fire’. A nivel profesional he tenido la oportunidad de hacer más de 150 episodios para televisión, eso es una experiencia invaluable, tengo contacto con tantos colegas. Igualmente estoy en el reflector, hay gente que me ve y que puede evaluar si soy bueno para otro trabajo”.

“Chicago Fire” no solo es la más longeva de las series de la franquicia, es también un producto ya querido por los televidentes. Sobre las razones del éxito, Joe Minoso compartió sus impresiones: “Creo que es por muchas cosas: es porque los bomberos generan una sensación diferente a la de los doctores o los policías. Uno siempre se alegra de ver que llegan. Son inteligentes, y pasan por algunas de las situaciones más difíciles. Son capaces de dar la vida por una persona que ni siquiera conocen. Eso es muy noble, creo que esa es una de las razones por las que la gente ve la serie. Y también porque tenemos comedia, acción, drama: hay algo para todos. El rango demográfico es muy amplio. Un gran cumplido que recibimos con frecuencia es ‘Me encanta el programa y lo veo cada semana con mi madre’, o con su abuelo. Resulta especial ser capaces de unir a la familia para un rato de diversión a la semana”.

A la par de “Chicago Fire”, Joe Minoso ha participado en otras series de la franquicia alrededor de Chicago, como “Chicago Med” y “Chicago P.D.”: “Ya hice dos o tres episodios para ‘Med’ esta temporada. Estaré más adelante en ‘P.D.’… Siempre es divertido, es como ir a la casa de un primo, conoces a todos, es familiar, pero no es la casa propia”.

Además del lado histriónico, para Joe y el resto de sus compañeros hay un reto extra en esta serie, pues tienen que cargar “34 kilos de equipo; es muy real… Es lo que usan los bomberos reales. Cuando vemos una escena en medio del incendio es real, no podríamos hacerlo si no usamos el equipo real”, agrega.

Sobre los siguientes episodios, Joe adelantó que serán divertidos, hasta donde conoce de los guiones, pues incluso para el casting hay novedad con cada episodio: “Todavía no sabemos cómo será la temporada completa, nos dan cada episodio tres semanas antes de filmar”. En cuanto a planes a largo plazo, Joe Minoso seguirá actuando en la serie, además de buscar nuevos proyectos alternos, entre los que se encuentra la dirección y la promoción de la cultura latina en Estados Unidos: “Se ha desvanecido la historia de los latinos, hay mucha conversación entre afroamericanos y blancos. Creo que es una responsabilidad que tengo de contar esas historias, cómo hemos tenido un rol en la historia del país. Es algo que se pierde, me gustaría que viéramos cómo los latinos han contribuido al país”, finaliza.

Toma nota

“Chicago Fire”, todos los lunes a las 22:00 horas a través de Universal TV.