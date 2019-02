"The Big Bang Theory" tendrá su propio estudio en la Warner Bros

La compañía estadunidense Warner Bros rindió homenaje a la serie "The Big Bang Theory", cuyo final será este año, nombrando al famoso "Stage 25" como "The Big Bang Theory Stage".

La decisión se tomó después de 12 exitosas temporadas y por la celebración de los 279 episodios que tendrá la serie en total, pues finalizará en mayo a través del canal Warner Channel.

Warner Brothers Studio Lot en Burbank, California, llevó a cabo un evento donde los protagonistas y productores de la serie fueron invitados de lujo.

"... 5 shows en 90 años recibieron este honor en Warner Bros. Siempre pasábamos por ´The Friends Stage´ y es increíble que hayan formado parte de la televisión. Nuestro 'show' está agradecido de formar parte de la misma", afirmó Kaley Cuoco quien interpreta a "Penny", a través de su cuenta de Instagram.

"El 'Stage 25' en Warner Bros es un increíble lugar para trabajar y mi hogar lejos de mi casa, después del 7 de febrero el estudio se llamará oficialmente 'The Big Bang Theory Stage' y lo amo la igual que los recuerdos dentro de esas paredes", expresó en redes sociales Melissa Rauch, la doctora "Bernadette", en la serie.

Este es el quinto estudio que Warner Bros decide nombrar. El primero fue "The Friends Stage" en 2004, seguido de "The ER Stage" en 2009, "The Ellen Stage" en 2015 y "The Two and a Half Men Stage" en 2015.

Los capítulos de estreno de la última temporada de "The Big Bang Theory" se transmiten todos los lunes a las 21:00 horas por Warner Channel.

AC