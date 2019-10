Los Pericos llegan al Diana; preparan nuevo disco

Hoy viernes 4 de octubre en punto de las 21:00 horas, la banda argentina Los Pericos, se presentará en concierto en el Teatro Diana como parte de su gira “3000 Vivos”, la cual les ha traído muchas satisfacciones y se encuentra en su fase final para dar paso a nuevos proyectos, como la realización de un disco que estará lanzado canciones nuevas durante 2020; de hecho, Willie Valentinis y Juanchi Baleirón, adelantan que tocarán un tema inédito para ver cómo responde el público de Guadalajara.

“Venimos justo a México a cerrar lo que empezó aquí, que fue ‘3000 Vivos’, que es un CD+DVD que nos dio muchas alegrías y que la verdad superó nuestras expectativas, llevó a los temas (de su trayectoria) a un sonido 2020, llamémoslo así. Mucha gente se acercó al grupo a partir de este disco y estamos con felicidad trayendo todo este show, más una parte íntima que será nueva México, nunca la hicimos acá, sabiendo que íbamos a tocar en el Diana y conociendo el teatro que está perfecto para hacer esto y reciclando muchos temas antiguos que hace muchos que no presentamos, más una rola nueva que la tocaremos por primera vez en vivo”, resalta en entrevista Willie.

Con más de 30 años de carrera, Los Pericos han estado percibiendo, participando y disfrutando de la manera en la que ahora se da la música, la forma en la que se hace y se reproduce; ellos le llaman a esto una manera más democrática y sin prejuicios de consumirla, resalta Juanchi, quien a través de “3000 Vivos”, su más reciente disco, les permitió conectar con nuevas generaciones.

“La verdad que había canciones (de este disco) que eran muy antiguas y era bueno tenerlas en el formato actual, de cómo tocamos hoy, porque hemos evolucionado, canciones como ‘Runaway’ y ‘Home sweet home’ en su momento no fueron cortes de difusión, ni siquiera tuvieron un video, y con el paso del tiempo, la gente al tener acceso a todo el material en un celular, eligieron rápido, y se puso más democrática la cuestión de elección y estas canciones pasaron a ser primeras, son fenómenos raros, cosas que suceden, sobre todo en bandas como la nuestra, que tenemos mucho tiempo”, comparte Juanchi, quien echando una mirada al pasado, se da cuenta que como agrupación han sido testigos de muchos cambios, tanto musicales como sociales. “Nos hemos adaptado muy fácilmente en la forma en la que la gente consume y escucha la música”, agrega.

En ese sentido, dice Willie que el público está en el momento de los playlist, “arman lo que les gusta y están más abiertos. Después de 30 años de carrera, en los primeros festivales de música que hacíamos, la gente no convivía mucho con los diferentes géneros, en cambio hoy es de lo más normal, si algo no te gusta, te vas a tomar algo y regresas, o sea, estás abierto a escuchar algo nuevo y está pasando en toda Latinoamérica, no solo en Argentina y en México, esta apertura cerebral de tener menos prejuicios y estar más abierto a lo que es distinto y a lo que no conoces”, finaliza.

Después de su concierto de hoy en Guadalajara, Los Pericos estarán en Oaxaca, en el Cervantino en Guanajuato; luego, en la Ciudad de México y en caminados al cierre de año, estarán en Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina y Chile.

Agenda

Los Pericos, hoy 4 de octubre a las 21:00 horas, en Teatro Diana. Boletos de $400 a mil 100 pesos de venta en taquillas del inmueble y sistema Ticketmaster.