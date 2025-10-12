La revista People, de Estados Unidos, confirmó el fallecimiento de la actriz Diane Keaton este sábado 11 de octubre en California. Hasta el momento, ni la publicación ni los familiares de la intérprete han brindado información adicional sobre las circunstancias de su muerte.

“No hay más detalles disponibles en este momento, y sus seres queridos han pedido privacidad, según un portavoz de la familia”, señaló el medio en el comunicado donde dio a conocer la noticia.

Causas del fallecimiento de Diane Keaton

Hasta ahora no se han revelado las causas precisas de la muerte de la actriz. Tampoco existían reportes previos que indicaran que Diane Keaton padeciera alguna enfermedad. La protagonista de Annie Hall tenía 79 años, y aunque se presume que pudo haber fallecido por causas naturales, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

De momento, ningún otro medio o agencia de noticias ha difundido datos adicionales, ya que la familia ha solicitado mantener la privacidad durante este difícil momento.

Su última aparición en redes sociales

El 11 de abril de 2024, Keaton realizó su última publicación en Instagram, una colaboración con la marca Hudson Grace, especializada en artículos para el hogar y decoración. En esa ocasión escribió:

“¡Prueba de que nuestras mascotas también tienen buen gusto! Feliz Día Nacional de la Mascota de parte de HG y Diane Keaton”.

Su última publicación individual se remonta a diciembre de 2024, cuando compartió un mensaje relacionado con un video musical navideño.

Una trayectoria de más de cinco décadas

Diane Keaton nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California. Según la enciclopedia Britannica, su carrera artística abarcó más de cincuenta años, en los cuales destacó como actriz, directora, productora y escritora.

Estudió en Santa Ana College y en el Neighborhood Playhouse de Nueva York, institución donde perfeccionó su formación actoral. Su carrera comenzó en los escenarios de Broadway durante la década de 1960, participando en el musical Hair (1968) y, posteriormente, en la obra Play It Again, Sam, escrita por Woody Allen, quien se convertiría en una figura clave en su desarrollo profesional.

Su debut cinematográfico ocurrió con Lovers and Other Strangers (1970), pero fue en los años setenta cuando alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su participación en producciones que marcaron la historia del cine, entre ellas:

El Padrino (1972)

El Padrino II (1974)

Ambas cintas, dirigidas por Francis Ford Coppola, la llevaron a interpretar a Kay Adams, esposa de Michael Corleone.

Durante los noventa, su presencia se mantuvo con producciones como El Padrino III (1990), El padre de la novia (1991) y La habitación de Marvin (1996). Posteriormente, volvió a destacar en comedias románticas como Alguien tiene que ceder (2003), junto a Jack Nicholson, actuación que también le valió una nominación al Óscar.

En años recientes, Keaton participó en la cinta animada Buscando a Dory (2016), prestando su voz a uno de los personajes, y en la serie The Young Pope (2016), donde interpretó a una monja con carácter firme y entrañable.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Keaton se destacó como directora y escritora. Dirigió Hanging Up (2000) y publicó varios libros, entre ellos sus memorias Then Again (2011) y la colección de ensayos Let’s Just Say It Wasn’t Pretty (2014). Su pasión por el diseño y la arquitectura quedó reflejada en los títulos House (2012) y The House That Pinterest Built (2017).

Su última aparición cinematográfica fue en 2024, en la comedia Summer Camp, donde compartió créditos con Kathy Bates y Alfre Woodard, cerrando una carrera marcada por la elegancia, el talento y la versatilidad que la convirtieron en una de las grandes figuras del cine estadounidense.

