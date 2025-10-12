Viral: Taquero regala comida en Poza Rica tras fuertes inundaciones

Como parte de los actos de humanidad, empatía y solidaridad que han surgido a raíz de la emergencia en diversos puntos del país por las fuertes lluvias en los últimos días, en redes sociales se hizo viral el momento en el que un taquero regaló comida en Poza Rica, Veracruz.

Esta locación ha sido una de las más afectadas por las inundaciones derivadas de las precipitaciones, dejando por lo menos a 15 personas fallecidas. El pasado viernes 10 de octubre, el desbordamiento del Río Cazones dejó a la ciudad bajo el agua.

Taquero regala comida a afectados por lluvias en Poza Rica

A través de redes sociales han comenzado a circular videos de un hombre quien, con su familia, decidió salir a regalar tacos para los afectados en Poza Rica.

En el video viral, el hombre, llamado Jesús, confesó que sus creencias religiosas lo motivaron a salir a ayudar, así como el hecho de que en otros momentos él se ha encontrado en situaciones críticas y siempre ha recibido ayuda de otras personas.

"Es totalmente gratis, en lo que podemos, no somos de dinero, pero pues tenemos la oportunidad de dar esto y lo damos con gusto", afirmó Jesús.

También confesó a pesar de que no vivir tan cerca, la situación crítica que pasan las personas de la zona los motivó a realizar el viaje para apoyar y que entre su familia y él están regalando alrededor de mil tacos y agua.

#VIDEO | �� Jesús, taquero en Poza Rica, regala casi mil tacos en la colonia Las Gaviotas, una de las más afectadas tras el desbordamiento del río Cazones. pic.twitter.com/uPJ4E2WEVz — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) October 12, 2025

En el video, compartido originalmente a través de X, antes Twitter, por el portal La Silla Rota de Veracruz, dedicado a difundir noticias locales de la entidad, el hombre confiesa que las autoridades deberían "con más razón" ofrecer ayuda y apoyo, tomando inspiración de las personas que lo hacen.

Esto, ante las recientes críticas y reclamos por parte de la sociedad, quienes exigen que el gobierno reactive el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

"Ellos con mucho más razón...cada quien da lo que tiene en su corazón, yo creo que tal vez los gobiernos andan preocupados en otras cosas, pero deberían darse la oportunidad de ver estos lugares, andan por allá afuerita donde no se ensucia uno" , confesó Jesús.

Las inundaciones causadas por las fuertes precipitaciones en diversos estados del país han dejado por lo menos 48 muertos y miles de damnificados.

