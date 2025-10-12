Spotify ya permite activar calidad de sonido sin pérdida (HiFi) desde la configuración de la aplicación. El ajuste se puede realizar tanto en dispositivos móviles como en computadoras. A continuación, se explican los pasos y las consideraciones principales.

Accede a la configuración de Spotify

Abre la aplicación en tu celular o en el escritorio.

Pulsa sobre tu imagen de perfil para desplegar el menú.

Selecciona la opción Configuración.

Entra al apartado de calidad de sonido

Dentro del menú, ubica y selecciona la sección Calidad del contenido multimedia (en móvil) o Calidad del audio (en escritorio).

Ajusta la calidad sin pérdida

Spotify ofrece tres apartados donde puedes activar el audio sin pérdida:

Reproducción con WiFi

Reproducción con datos móviles

Descargas

En cada uno puedes elegir la opción de audio sin pérdida para mejorar la calidad del sonido.

Activación desde la notificación inicial (si aplica)

Cuando Spotify habilita HiFi por primera vez en tu cuenta, aparece un mensaje en pantalla completa. Solo se debe pulsar Acceder a calidad sin pérdida y seguir las instrucciones hasta llegar a la configuración de sonido.

Configuración en la versión de escritorio

El proceso es similar:

Ve a Configuración.

En Calidad del audio, despliega las opciones de Calidad de streaming y Descargas.

Selecciona Audio sin pérdida en ambos apartados si así lo deseas.

Recomendaciones de uso

La calidad sin pérdida puede multiplicar hasta por diez el tamaño de los archivos de música.

Se recomienda evitar activarla con datos móviles, debido al consumo elevado.

Es más conveniente habilitarla solo con WiFi y para descargas.

Si vas a descargar canciones, es preferible desactivar la opción de hacerlo con datos móviles.

En exteriores, el ruido ambiente y la reproducción por Bluetooth pueden limitar la diferencia perceptible en el sonido.

