Spotify ya permite activar calidad de sonido sin pérdida (HiFi) desde la configuración de la aplicación. El ajuste se puede realizar tanto en dispositivos móviles como en computadoras. A continuación, se explican los pasos y las consideraciones principales.Dentro del menú, ubica y selecciona la sección Calidad del contenido multimedia (en móvil) o Calidad del audio (en escritorio).Spotify ofrece tres apartados donde puedes activar el audio sin pérdida:Cuando Spotify habilita HiFi por primera vez en tu cuenta, aparece un mensaje en pantalla completa. Solo se debe pulsar Acceder a calidad sin pérdida y seguir las instrucciones hasta llegar a la configuración de sonido.