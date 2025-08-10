Lista de famosos que padecen la enfermedad de Lyme; ¿qué es?

Hace poco, el cantante estadounidense Justin Timberlake confirmó que padece la enfermedad de Lyme. Con esto, la lista de famosos con esta afectación se hace más extensa.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por garrapatas que puede causar fatiga extrema, dolores crónicos y problemas neurológicos si no se trata a tiempo.

Aunque la enfermedad Lyme puede afectar a cualquier persona, el alto número de celebridades diagnosticadas ha generado la impresión de que es una enfermedad "de ricos y famosos".

Sin embargo, las cifras muestran otra realidad; de acuerdo con la OMS, en EU, las tasas oscilan entre 10 y 100 casos por cada 100 mil habitantes, con los niveles más altos en estados del noreste como Maine y Vermont.

Famosos que padecen la enfermedad de Lyme

Thalia

Ella reveló en 2008 que contrajo Lyme y enfrentó un largo proceso de recuperación. Todavía mantiene estudios para que no le regrese la enfermedad.

Shania Twain

La cantante fue diagnosticada con la enfermedad a principios de la década de 2000. Fue picada por una garrapata infectada mientras montaba a caballo, lo que le causó síntomas severos como mareos, pérdida de equilibrio, desvanecimientos y un daño significativo en su voz.

Justin Bieber

El cantante reveló que desde enero de 2020 padece la enfermedad de Lyme. Lo hizo a través de sus redes para abordar las críticas sobre su aspecto físico y explicar los problemas de salud que lo habían afectado.

Bella Hadid

La modelo ha compartido su experiencia, incluyendo los síntomas que experimentó en su tratamiento, el cual duró varios años y fue descrito como "casi 15 años de sufrimiento invisible".

Avril Lavigne

La cantante contrajo la enfermedad de Lyme en 2014. Reveló públicamente su diagnóstico en 2015, explicando que la enfermedad la llevó a estar postrada en cama durante un largo periodo, hasta dos años en total, y que inicialmente no sabía qué le ocurría.

Justin Timberlake

El cantante recién anunció su diagnóstico. "Vivir con esto puede ser implacablemente incapacitante, tanto mental como físicamente", dijo.

