¿Qué problemas causa la deficiencia de vitamina D?

La vitamina D juega un rol importante en el sistema nervioso, muscular e inmunitario

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Esto puede provocar la deficiencia de vitamina D. UNSPLASH / A. CHIPCHIKOVA

La deficiencia de vitamina D es una condición cada vez más común que puede provocar varios problemas de salud, especialmente en la salud ósea y muscular. Esta ocurre cuando el cuerpo no recibe suficiente vitamina D, ya sea por falta de exposición solar, mala alimentación o problemas de absorción de nutrientes.

¿Por qué se necesita la vitamina D?

Esta ayuda al cuerpo a absorber el calcio, el cual es uno de los componentes principales de los huesos. Asimismo, la vitamina D también juega un rol importante en el sistema nervioso, muscular e inmunitario.

La podemos obtener de tres maneras:

  • A través de la piel
  • Por medio de la dieta
  • Con ayuda de suplementos

El cuerpo humano produce esta vitamina de manera natural después de exponerse a la luz solar. Sin embargo, demasiada exposición al sol puede provocar envejecimiento de la piel e incluso cáncer de piel, por lo que es necesario tener cuidado.

Por su parte, la cantidad de vitamina D que se necesita depende de la edad. Las cantidades en unidades internacionales (UI) son las siguientes:

  • Nacimiento hasta 12 meses: 400 UI
  • Niños entre 1 y 13 años: 600 UI
  • Adolescentes entre 14 y 18 años: 600 UI
  • Adultos de 19 a 70 años: 600 UI
  • Adultos mayores de 71 años: 800 UI
  • Mujeres embarazadas y lactando: 600 UI

Las personas con alto riesgo de deficiencia de vitamina D pueden necesitar más cantidad.

¿Qué causa la deficiencia de vitamina D?

La deficiencia de esta vitamina puede ser por estas razones:

  • No recibir suficiente vitamina D en la dieta
  • Problemas de absorción de vitaminas y nutrientes
  • No exponerse lo suficiente a la luz solar
  • El hígado o riñones no pueden convertir la vitamina D en su forma activa para el cuerpo
  • Ingesta de medicamentos que interfieren con la capacidad del cuerpo para convertir o absorber esta vitamina

De esta manera, las personas con mayor riesgo de tener deficiencia de vitamina D son:

  • Bebés amamantando
  • Adultos mayores
  • Personas de piel oscura
  • Personas con padecimientos como la enfermedad de Crohn, la colitis y enfermedad celiaca, ya que estas dificultan la correcta absorción de nutrientes
  • Personas que padecen obesidad
  • Personas que se han sometido a cirugía de derivación gástrica
  • Personas con enfermedad renal o hepática crónica

¿Qué problemas puede provocar esta deficiencia?

La carencia o deficiencia de vitamina D puede causar una pérdida de densidad ósea, provocando, en los peores casos, osteoporosis y fracturas en los huesos.

En niños, puede provocar raquitismo, una rara enfermedad que hace que los huesos se ablanden y se doblen.

En adultos, la deficiencia grave de vitamina D causa osteomalacia, la cual provoca, a su vez, huesos débiles, dolor óseo y debilidad en los músculos.

AL

Temas

