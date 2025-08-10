¿Qué problemas causa la deficiencia de vitamina D?

La deficiencia de vitamina D es una condición cada vez más común que puede provocar varios problemas de salud, especialmente en la salud ósea y muscular. Esta ocurre cuando el cuerpo no recibe suficiente vitamina D, ya sea por falta de exposición solar, mala alimentación o problemas de absorción de nutrientes.

¿Por qué se necesita la vitamina D?

Esta ayuda al cuerpo a absorber el calcio, el cual es uno de los componentes principales de los huesos. Asimismo, la vitamina D también juega un rol importante en el sistema nervioso, muscular e inmunitario.

La podemos obtener de tres maneras:

A través de la piel

Por medio de la dieta

Con ayuda de suplementos

El cuerpo humano produce esta vitamina de manera natural después de exponerse a la luz solar. Sin embargo, demasiada exposición al sol puede provocar envejecimiento de la piel e incluso cáncer de piel, por lo que es necesario tener cuidado.

Por su parte, la cantidad de vitamina D que se necesita depende de la edad. Las cantidades en unidades internacionales (UI) son las siguientes:

Nacimiento hasta 12 meses: 400 UI

Niños entre 1 y 13 años: 600 UI

Adolescentes entre 14 y 18 años: 600 UI

Adultos de 19 a 70 años: 600 UI

Adultos mayores de 71 años: 800 UI

Mujeres embarazadas y lactando: 600 UI

Las personas con alto riesgo de deficiencia de vitamina D pueden necesitar más cantidad.

¿Qué causa la deficiencia de vitamina D?

La deficiencia de esta vitamina puede ser por estas razones:

No recibir suficiente vitamina D en la dieta

Problemas de absorción de vitaminas y nutrientes

No exponerse lo suficiente a la luz solar

El hígado o riñones no pueden convertir la vitamina D en su forma activa para el cuerpo

Ingesta de medicamentos que interfieren con la capacidad del cuerpo para convertir o absorber esta vitamina

De esta manera, las personas con mayor riesgo de tener deficiencia de vitamina D son:

Bebés amamantando

Adultos mayores

Personas de piel oscura

Personas con padecimientos como la enfermedad de Crohn, la colitis y enfermedad celiaca, ya que estas dificultan la correcta absorción de nutrientes

Personas que padecen obesidad

Personas que se han sometido a cirugía de derivación gástrica

Personas con enfermedad renal o hepática crónica

¿Qué problemas puede provocar esta deficiencia?

La carencia o deficiencia de vitamina D puede causar una pérdida de densidad ósea, provocando, en los peores casos, osteoporosis y fracturas en los huesos.

En niños, puede provocar raquitismo, una rara enfermedad que hace que los huesos se ablanden y se doblen.

En adultos, la deficiencia grave de vitamina D causa osteomalacia , la cual provoca, a su vez, huesos débiles, dolor óseo y debilidad en los músculos.

