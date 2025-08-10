¿Qué problemas causa la deficiencia de vitamina D?

La deficiencia de vitamina D es una condición cada vez más común que puede provocar varios problemas de salud, especialmente en la salud ósea y muscular. Esta ocurre cuando el cuerpo no recibe suficiente vitamina D, ya sea por falta de exposición solar, mala alimentación o problemas de absorción de nutrientes.Esta ayuda al cuerpo a absorber el calcio, el cual es uno de los componentes principales de los huesos. Asimismo, la vitamina D también juega un rol importante en el sistema nervioso, muscular e inmunitario.La podemos obtener de tres maneras:El cuerpo humano produce esta vitamina de manera natural después de exponerse a la luz solar. Sin embargo, demasiada exposición al sol puede provocar envejecimiento de la piel e incluso cáncer de piel, por lo que es necesario tener cuidado.Por su parte, la cantidad de vitamina D que se necesita depende de la edad. Las cantidades en unidades internacionales (UI) son las siguientes:Las personas con alto riesgo de deficiencia de vitamina D pueden necesitar más cantidad.La deficiencia de esta vitamina puede ser por estas razones:De esta manera, las personas con mayor riesgo de tener deficiencia de vitamina D son:La carencia o deficiencia de vitamina D puede causar una pérdida de densidad ósea, provocando, en los peores casos, osteoporosis y fracturas en los huesos.En niños, puede provocar raquitismo, una rara enfermedad que hace que los huesos se ablanden y se doblen.En adultos, la deficiencia grave de vitamina D causa osteomalacia, la cual provoca, a su vez, huesos débiles, dolor óseo y debilidad en los músculos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL