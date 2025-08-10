Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 11 al 17 de agosto

Aries

Querido Aries, esta semana tienes excelentes oportunidades para incrementar tu patrimonio, pero será crucial que enfoques bien tus energías. Evita alterarte o enfadarte por cosas sin importancia; mantén la calma y no permitas que personas a tu alrededor te desestabilicen.

Con Mercurio directo en Leo, contarás con claridad para saber cuál camino seguir, especialmente en el ámbito profesional. Los días 13 y 14 serán clave para recibir buenas noticias y se avecina un aumento de trabajo. Aprovecha también para dedicar tiempo a ti mismo, al ejercicio, la alimentación y la creatividad, pues tu talento para comunicarte te abrirá nuevas puertas económicas.

Tauro

Tauro, esta semana las energías te favorecen, con el Sol y Mercurio en Leo y Júpiter en Cáncer actuando a tu favor. Confía en tu capacidad y experiencia para hacer que las cosas sucedan. Alejarte de personas que no vibran en tu misma frecuencia elevará tu conciencia y atraerá lo que mereces.

Si enfrentas dudas profesionales, estarás recibiendo señales de tus guías espirituales en distintas formas. Un asunto detenido desde finales de febrero o principios de marzo finalmente avanzará a tu favor, aunque no con la rapidez que quisieras.

Géminis

Géminis, la familia, el trabajo, los viajes y los negocios están altamente favorecidos esta semana. Sin embargo, debes centrarte también en cuidar de ti mismo: descansar, mimarte y alimentarte bien para mantener la energía.

Nuevos proyectos y planes muy prometedores surgirán, especialmente relacionados con el arte, la creatividad y la comunicación. Se esperan muchos viajes y un aumento de pasión en tus relaciones, pero cuida que los celos no te desvíen; enfócate en lo positivo y en tu propio camino.

Cáncer

Para Cáncer, se anuncian cambios patrimoniales importantes que traerán un gran alivio económico tanto para ti como para tu familia.

Ya es momento de avanzar sin pensarlo demasiado; firmar contratos y llegar a acuerdos serán acciones claves, sobre todo entre los días 12 y 14, que marcarán un antes y un después para tu estabilidad financiera. Recuerda mantener un equilibrio sano entre cuidar a los demás y permitir que te cuiden a ti también.

Leo

Leo, esta semana recibirás ofertas profesionales y laborales muy favorables, pero es importante que escuches y observes con atención antes de tomar decisiones. Aunque las responsabilidades serán muchas, valdrá la pena el esfuerzo.

Busca asesorarte con personas con experiencia para mantener un balance entre lo que das y lo que recibes. Si planeas viajes o firmas importantes, estos días son ideales para ello. En el amor, la pasión se destaca, y todo apunta a un momento positivo en tu vida sentimental.

Virgo

Virgo, los cambios serán el motor de esta semana y debes aceptarlos con una actitud positiva y realista. La combinación de mente y corazón te invita a pensar menos y sentir y actuar más. No permitas que el temor o la indecisión te paralicen; confía en tu inteligencia y capacidad para avanzar.

Mantente cerca de personas que vibren en tu misma frecuencia para potenciar tus planes actuales. Pronto recibirás buenas noticias sobre trámites, contratos o negociaciones que beneficiarán tu economía.

Libra

Querido Libra, los viajes de cualquier tipo — cortos, largos, nacionales o internacionales — se encuentran fuertemente favorecidos para ti y esta energía no solo es para esta semana, sino que ya está marcada desde hace tiempo. Mercurio en Leo junto con Júpiter en Cáncer te ayudarán a abrir los ojos y a reconocer que mereces mucho más de lo que has estado viviendo.

Ahora te toca tomar decisiones que has postergado, especialmente en el ámbito laboral y en propuestas que llegan hacia ti y que convienen mucho. Además, esta semana inicia con la energía poderosa del número 11, que te otorga llaves mágicas para abrir puertas importantes. Confía en tu carisma y en la abundancia que el universo tiene para ti.

Escorpión

Escorpión, lo que parecía detenido o imposible de lograr, está por activarse. La esperanza es tu mayor aliada, así que cree, confía y actúa. Estás experimentando una evolución profunda en tu forma de pensar, sentir y actuar, lo que te abrirá el camino hacia mayores ingresos y una mejor comunicación en tu vida familiar y sentimental.

Si te animas a salir de tu zona de confort y aprovechar tus capacidades y relaciones, no habrá quien te detenga. La buena fortuna está de tu lado y los días 11 y 13 serán especialmente mágicos, con sorpresas positivas en el amor y en el ámbito laboral.

Sagitario

Sagitario, la fortuna que siempre te acompaña comenzará a manifestarse esta semana con resultados en cascada. Mercurio en Leo y la luna llena del día 11 impulsan cambios positivos en tu hogar y en la manera en que delegas responsabilidades para aumentar tu productividad.

Los viajes seguirán siendo parte de tu vida, y podrás hacer contactos importantes con personas de diferentes lugares, lo que potenciará tu crecimiento. No olvides cuidar de ti mismo: descansar, cambiar hábitos y cuidar tu alimentación será clave para afrontar un ciclo de alta demanda laboral que traerá buenos frutos económicos.

Capricornio

Capricornio, esta semana es de cinco estrellas para ti, con varios días muy marcados para aprovechar grandes oportunidades. Has logrado liberarte de pensamientos negativos y ataduras emocionales que antes te frenaban.

Esta liberación te permitirá enfocarte en generar ingresos y resultados favorables en tu vida económica, laboral y profesional. Es importante que te des el espacio que mereces para recargar energías, ya que esto aumentará tu productividad. Se presentan oportunidades en compras, ventas y trámites financieros que serán muy beneficiosos.

Acuario

Acuario, los intercambios, acuerdos y negociaciones estarán muy bien aspectados esta semana. Plutón retrógrado te ha hecho reflexionar y analizar tu camino, y ahora tu intuición y guía interior te señalan el rumbo correcto.

Proyectos importantes aparecerán para concretarse a corto plazo, y será una semana ideal para cambios relacionados con el hogar, como remodelaciones o compras importantes. Aprovecha también para firmar documentos o contratos que impulsen tu futuro.

Piscis

Piscis, la rueda de la fortuna gira a tu favor y este no es tiempo de dudar ni posponer. La abundancia se desborda en tu vida, y tanto en el amor, como en lo laboral y económico, las energías te impulsan hacia adelante.

Usa tu intuición natural para detectar oportunidades y rechaza cualquier duda o comentario negativo que te quieran hacer creer. Una propuesta diferente y valiosa llegará a ti, que potenciará tu economía y tu amor propio, brindándote satisfacción y bienestar. Será una semana muy positiva para ti, Piscis.

Con información de Mizada Mohamed

MF