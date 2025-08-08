La Casa de los Famosos México se ha consolidado como uno de los programas de telerrealidad más exitosos de la televisión nacional en los últimos años. A pesar de que su tercera edición acaba de comenzar, las celebridades ya nos han regalado momentos icónicos, enganchando a más de uno.

Desde que fue anunciada, Ninel Conde ha sido una de las participantes más destacadas de esta edición, y en los últimos días, su nombre resuena por los encontronazos que ha tenido con sus compañeros, especialmente Alexis Ayala.

Algo bien conocido por los seguidores del programa es que existen distintos presupuestos para cada celebridad, por lo que desde un inicio se especuló que "El Bombón Asesino" es la mejor pagada de la casa.

Aunque el sueldo de los habitantes de La Casa es algo de lo que ni los participantes ni la producción hablan públicamente, algunos datos permiten hacer una aproximación a lo que Ninel habría pedido para formar parte del reality.

¿Cuánto gana Ninel Conde en La Casa de los Famosos?

A pesar de que no se habla abiertamente del sueldo de los habitantes, algunos de ediciones pasadas revelaron detalles de cuánto ganaban, lo que ha permitido conocer la dinámica de pago.

En entrevistas, Wendy Guevara y Nicola Porcella dieron conocer que ganaron 95 mil y 80 mil pesos respectivamente por cada semana que estuvieron dentro de La Casa.

De este modo, se sabe que los habitantes perciben distintos sueldos, de acuerdo con la negociación que hicieron antes de entrar.

En este escenario, la cuenta de investigación periodística especializada en temas de espectáculo La Tía Sandra estimó que "El Bombón Asesino" estaría ganando 580 mil pesos mexicanos por semana.

La diferencia de sueldo con otros habitantes ha generado controversia, pues se cree que la modelo Priscila Valverde es la peor pagada, con un sueldo de 50 mil pesos mexicanos por semana.

