Top 10 de las películas más vistas de la semana en Prime Video

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas del público gracias a su variada oferta de películas, que va desde éxitos taquilleros hasta producciones originales. Esta semana, los usuarios han marcado tendencia al posicionar diversos títulos en el top 10 de lo más visto, reflejando el gusto actual por el suspenso, la acción y el drama familiar.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en Prime Video durante esta semana, con una breve descripción de cada una:

Último Encargo

Una recolección de efectivo rutinaria toma un giro demencial cuando los incompatibles choferes de camión blindado Russell (Eddie Murphy) y Travis (Pete Davidson) son emboscados por criminales a las órdenes de la mente maestra Zoe (Keke Palmer). Al estallar el caos, el inverosímil dúo debe abrirse paso entre el peligro, sus choques de personalidad y un pésimo día que se sigue saliendo de control.

Amenaza En El Aire

Un piloto transporta a un brigadier que escolta a un fugitivo. Al cruzar Alaska; la tensión aumenta y la confianza peligra. No todos son lo que parecen.

La Guerra de los Mundos

Una enorme invasión se acerca en esta fresca versión de la legendaria novela homónima. La reconocida actriz Eva Longoria, junto con el icónico rapero y actor Ice Cube, Michael O'Neill e Iman Benson protagonizan esta aventura fuera de serie, llena de temáticas actuales como tecnología, vigilancia y privacidad.

Encerrado

Eddie intenta robar una SUV y queda atrapado dentro, a merced de William, su dueño, quien con un retorcido sentido de justicia decidirá su destino.

El Conde de Montecristo

Después de escapar de una prisión en una isla, donde pasó 14 años por ser acusado injustamente, Edmond Dantès regresa como el Conde de Montecristo para vengarse de los hombres que lo traicionaron.

Terrifier 3: Payaso Siniestro

Tras sobrevivir a la última masacre, Sienna y su hermano buscan dejar el pasado atrás. Pero en víspera de Navidad, Art el Payaso regresa con el sarcasmo que lo caracteriza para convertir las fiestas en otra pesadilla, llena de brutales asesinatos.

Juegos de Seducción

En este sexy thriller, Sebastián (Diego Boneta), un carismático estafador que seduce a mujeres para robarles su dinero, pone en pausa sus planes de retiro tras la repentina aparición de Carolina (Martha Higareda), una enigmática mujer que lo expondrá al mayor peligro en su profesión.

Super Mario Bros: La Película

¡Aquí vamos! Mario, Luigi, Princesa Peach, Toad, Donkey Kong y todos los personajes icónicos del universo de Super Mario Bros. se reúnen en esta aventura animada que narra los orígenes de la dupla de plomeros favorita de todo el mundo.

Adentro

Nemo (Dafoe), un ladrón de arte de alto nivel, queda atrapado en un lujoso ático de alta tecnología en Times Square, Nueva York después de que su atraco no sale según lo planeado.

Yo Antes de Ti

Una chica alocada comienza a trabajar como cuidadora de un joven adinerado y paralítico.

Prime Video ofrece cada semana nuevas razones para quedarse en casa disfrutando del mejor cine. Ya sea que busques acción desenfrenada, historias de amor, dramas históricos o entretenimiento para toda la familia, esta lista demuestra que hay algo para todos los gustos. Si aún no has visto alguno de estos títulos, este fin de semana podría ser el momento perfecto para ponerte al día.

