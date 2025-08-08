La Casa de los Famosos México: Así quedaron los cuartos tras últimos cambios

Hace unos días, La Casa de los Famosos México le dio otra sorpresa a sus habitantes con la implementación de una dinámica especial denominada "La moneda del destino", lo que obligó a hacer un reajuste en las habitaciones y, por lo tanto, en la estrategia.

Con esta acción la convivencia entre los habitantes se vio alterada significativamente, puesto que ya han comenzado a jugar en equipos.

La noche del 5 de agosto, la Jefa explicó la dinámica a las 14 celebridades:

“Habitantes esta noche tendrán la oportunidad de ganarse una moneda del destino. Cuando yo les diga buscarán en toda la casa una moneda que escondí, el que la encuentre sabrá después el beneficio… ¿Están listos? La primera moneda del destino se pone en juego”, sentenció.

Al encontrar la moneda, la modelo Priscila Valverde obtuvo el misterioso "beneficio": el poder de cambiar a un habitante del cuarto Día por otro del cuarto Noche.

“Priscila atención, por favor pasa al confesionario… Felicidades, ganaste la moneda del destino, esa moneda te da la posibilidad de que hagas un intercambio entre integrantes de las dos habitaciones, a partir de hoy un integrante de Noche dormirá en Día y uno de Día en Noche, tú tienes que elegir a quiénes les vas a cambiar el destino”, dijo La Jefa.

El cambio desató reacciones en redes sociales.

¿Cómo quedaron las habitaciones en La Casa de los Famosos México?

Priscila Valverde tuvo que tomar una decisión trascendental en cuestión de segundos, y ante esta presión, decidió sacar de su habitación a Aldo de Nigris para integrar a Dalílah Polanco, cambio que posteriormente tuvo que notificar a sus compañeros:

"La verdad es que entrando al confesionario no se me antojo haber encontrado la moneda, fue una decisión muy difícil… Tenía que hacer un cambio, me tardé mucho y me regañó La Jefa. El cambio, Dalílah, tú eres de la habitación Día y se va Aldo, no es nada personal", expresó.

Con este cambio, las habitaciones quedaron así:

Cuarto Día:

Facundo

Shiky

Mariana Botas

Ninel Conde

Dalílah Polanco

Priscila Valverde

Elaine Haro

Cuarto Noche:

Aldo de Nigris

Guana

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Adrián Di Monte

Mar Contreras

Abelito

Ante esto, los habitantes reconfiguran sus estrategias y sus relaciones sociales.

