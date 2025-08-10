El yoga no solo es una práctica milenaria para cultivar la calma mental, también es una poderosa herramienta para cuidar la salud física. Entre las numerosas posturas o asanas que conforman esta disciplina, una en particular destaca por su capacidad para relajar tensiones, fortalecer la musculatura y aliviar molestias en la zona cervical: la Postura del Puente o Setu Bandhasana.

¿En qué consiste la postura?

La Postura del Puente es una asana de extensión suave de la columna. Se realiza recostándose boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo a la anchura de las caderas. Desde esa posición, se elevan lentamente las caderas hacia el techo, manteniendo los hombros y la cabeza firmes sobre el tapete.

Durante la postura, la nuca y la parte posterior del cuello permanecen apoyadas, lo que ayuda a liberar la tensión acumulada en la región cervical mientras la espalda se fortalece.

Beneficios para el cuello y la postura

Alivio de dolores cervicales: al estirar suavemente la parte frontal del cuello y abrir el pecho, esta asana reduce la rigidez y mejora la circulación en la zona.

Fortalecimiento de músculos clave: trabaja la espalda alta, hombros y trapecios, brindando mayor soporte a la cabeza y disminuyendo el esfuerzo cervical diario.

Corrección postural: contrarresta los efectos de pasar mucho tiempo encorvado frente a pantallas, ayudando a mantener una alineación más saludable.

Además de sus beneficios físicos, la Postura del Puente fomenta la concentración y la conciencia corporal. Al sincronizar la respiración con el movimiento, se estimula el sistema nervioso parasimpático, generando una sensación de calma y conexión interna.

Aunque es una postura accesible para la mayoría, se recomienda realizarla bajo supervisión de un instructor si se padece lesión cervical grave o problemas en la columna. También es importante evitar forzar el cuello o elevar demasiado la cabeza.

Dedicar unos minutos al día a Setu Bandhasana puede marcar una gran diferencia en quienes sufren dolores de cuello o buscan fortalecer la parte superior del cuerpo. Integrarla en la rutina no solo beneficia la salud física, sino que también promueve equilibrio y bienestar integral.

BB