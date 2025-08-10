Domingo, 10 de Agosto 2025

Cuál es la postura de yoga que alivia el dolor de cuello y lo fortalece

Aunque es una postura accesible para la mayoría, se recomienda realizarla bajo supervisión de un instructor si se padece lesión cervical grave o problemas en la columna

Por: Brenda Barragán

Dedicar unos minutos al día a Setu Bandhasana puede marcar una gran diferencia en quienes sufren dolores de cuello o buscan fortalecer la parte superior del cuerpo. CANVA

El yoga no solo es una práctica milenaria para cultivar la calma mental, también es una poderosa herramienta para cuidar la salud física. Entre las numerosas posturas o asanas que conforman esta disciplina, una en particular destaca por su capacidad para relajar tensiones, fortalecer la musculatura y aliviar molestias en la zona cervical: la Postura del Puente o Setu Bandhasana.

¿En qué consiste la postura?

La Postura del Puente es una asana de extensión suave de la columna. Se realiza recostándose boca arriba, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo a la anchura de las caderas. Desde esa posición, se elevan lentamente las caderas hacia el techo, manteniendo los hombros y la cabeza firmes sobre el tapete.

Durante la postura, la nuca y la parte posterior del cuello permanecen apoyadas, lo que ayuda a liberar la tensión acumulada en la región cervical mientras la espalda se fortalece.

Beneficios para el cuello y la postura

  • Alivio de dolores cervicales: al estirar suavemente la parte frontal del cuello y abrir el pecho, esta asana reduce la rigidez y mejora la circulación en la zona.
  • Fortalecimiento de músculos clave: trabaja la espalda alta, hombros y trapecios, brindando mayor soporte a la cabeza y disminuyendo el esfuerzo cervical diario.
  • Corrección postural: contrarresta los efectos de pasar mucho tiempo encorvado frente a pantallas, ayudando a mantener una alineación más saludable.

Además de sus beneficios físicos, la Postura del Puente fomenta la concentración y la conciencia corporal. Al sincronizar la respiración con el movimiento, se estimula el sistema nervioso parasimpático, generando una sensación de calma y conexión interna.

Aunque es una postura accesible para la mayoría, se recomienda realizarla bajo supervisión de un instructor si se padece lesión cervical grave o problemas en la columna. También es importante evitar forzar el cuello o elevar demasiado la cabeza.

Dedicar unos minutos al día a Setu Bandhasana puede marcar una gran diferencia en quienes sufren dolores de cuello o buscan fortalecer la parte superior del cuerpo. Integrarla en la rutina no solo beneficia la salud física, sino que también promueve equilibrio y bienestar integral.

