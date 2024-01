El caso de Paola Suárez, integrante de "Las Perdidas", se ha vuelto muy polémico y ha inundado los noticieros de televisión y las redes sociales. Pero parece que no terminará pronto.

La influencer, según sus propias declaraciones, fue golpeada por su entonces novio Jesús, por lo que tuvo que ingresar al Hospital Regional de natal León, Guanajuato. Su pronóstico era reservado al inicio, ella misma dijo que tenía dos costillas y el riesgo de perder uno de sus ojos. Por fortuna, su pronóstico mejoró y ahora se encuentra fuera de peligro.

Jesús, por su parte, reapareció en un video y declaró que todo fue resultado de un enfrentamiento que tuvieron, en el que fue atacado por Paola, cuando ambos consumían drogas en el domicilio de la "Perdida". Dijo que al defenderse, "Patitas", como también le llaman a Suárez sus amigas, cayó sobre una lámpara y se golpeó.

Pero estos dichos fueron refutados por Wendy Guevara, ganadora de "La Casa de los Famosos" quien repitió la versión de su amiga, que comentó que Jesús pretendía robarle dinero y la dejó encerrada, por lo que ella saltó de un balcón para poder atraparlo antes de que se diera a la fuga con el dinero. El video sobre la caída comenzó a circular en redes sociales.

Sale video de Paola Suaréz Aventandose, para alcanzar a su prometido que se habia robado su dinero.

La polémica sigue a Paola Suárez al hospital

Fue Wendy Guevara, su compañera de "Las Perdidas", quien mostró por primera vez cómo estaba Paolita desde el hospital. Reportó que su amiga tenía un hematoma en uno de sus ojos y que debían esperar a que bajara la inflamación para realizarle exámenes y revisar cuál era el estado de su córnea, además de que necesitaría una cirugía porque tenía desviado el tabique, a consecuencia de los golpes que recibió.

Ayer jueves, una imagen se hizo nuevamente viral en la cuenta de Facebook de Paolita, porque la muestra a ella sobre la cama del hospital, completamente golpeada, pero como objeto de una "selfie" que el doctor que la atiende tomó.

El hecho fue cuestionado por muchos, pero Paola compartió un mensaje con la imagen:

"Muchísimas gracias, Jesus, Montoya Por siempre estar conmigo en las buenas y en las malas y por la tensión que siempre me brindas aquí en el hospital General regional, te quiero mucho amigo, en serio no sé cómo pagarte, muchas gracias por estar al pie del cañón".

Al parecer, luego de ver las opiniones que tuvieron muchos de sus fanáticos sobre lo inoportuno de la imagen, ella respondió a los señalamientos en otro comentario:

"Comadre, por favor no se enojen. Yo le dije al doctor que me tomara la foto en agradecimiento porque siempre que me pongo mal mal, él es el que siempre me atiende y estoy muy agradecida con Jesús Montoya por todos los cuidados que siempre me ha dado es por eso que yo subí esa foto él es muy profesional en su trabajo. Lo quiero mucho".

Paola no ha vuelto a transmitir un video en vivo por su condición, pero todo sus seguidores esperan que ella misma explique, de su propia voz, cómo sucedieron los hechos que la tienen inmersa en la polémica.

