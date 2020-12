La identidad latina da rumbo al GuadaLAjara Film Festival

El cine se transforma y con ello sus plataformas de impulso y difusión también se adaptan a los cambios y formas de contar historias. Es por ello que GuadaLAjara Film Festival (GFF) -extensión del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG)- presenta un nuevo rostro y encomienda para fortalecer el crecimiento que la cinematografía latina tiene en capitales de la producción como Los Ángeles.

Al mando de la dirección del GFF está la cineasta Ximena Urrutia, quien está lista para dar el banderazo de arranque a esta nueva edición totalmente virtual que, del 17 al 19 de diciembre, reunirá en www.ficginla.com a realizadores, productores, exponentes y filmes que han forjado parte de la identidad latina audiovisual desde la meca cinéfila de California.

“Este año estamos enfocándonos en acercarnos a la cinematografía latina que se hace en Estados Unidos, a estas historias que cuentan toda esta trama tan compleja que implica la migración, el dejar atrás a tu familia, tu casa, todo lo que conoces, y se traduce en muchas de las historias. Queremos crear una fuerza entre las industrias, se conviertan en una sola”.

Esta edición contará con mesas de diálogo entre destacados cineastas como Gia Coppola, Patricia Riggen y Yulene Olaizola para abordar el cine desde la mirada femenina; a Carlos López Estrada (“Summertime”) y el nuevo filme de Disney “Ryan and the Last Dragon” y Osnat Shurer, su productor, para exponer los desafíos de las animación. Por su parte, los guionistas Sebastián Hofmann (“Tiempo compartido”) y David Barraza (“No Man’s Land”), charlarán sobre la escritura sin fronteras.

Proyecciones con causa

El programa de actividades y sus horarios se pueden conocer en el sitio web: https://www.ficginla.com/line-up/. Las clases magistrales que serán gratuitas al público en Latinoamérica, así como de los filmes que, por cuestión de derecho y exhibición, serán proyectados para los espectadores angelinos tendrán costo, con la intención de donar lo recaudado de esta taquilla a la Fundación Justice4Women, y de paso brindar un homenaje a la labor social y cultural que Mónica Ramírez, su directora, ha realizado en apoyo a las mujeres.

“Estamos apostando por fortalecer ese lazo y este año vamos a homenajear a Mónica Ramírez, una mujer que ha buscado que la comunidad que la rodea, específicamente las mujeres migrantes, las que trabajan en el campo, tengan una mejor condición de vida, que tengan posibilidades más sanas de trabajo, así nos conjuntamos con Justice4Women, que apoya a estas mujeres; a partir de este año lo haremos de esta manera, trabajando en conjunto con las comunidades latinas”, explicó Ximena Urrutia.

Apuesta por la cultura y la creación

Ante el formato virtual que el GFF tendrá, Ximena Urrutia destaca que se destina una inversión aproximada de 180 mil dólares, recursos que además de poner en marcha tres días de actividades, también servirán para impulsar otras posterior y mensualmente junto a otras instituciones dentro de la misma plataforma de ficginla.com.

A la espera de que se compartan los nuevos procesos administrativos que los recursos federales tendrán para apoyar al cine mexicano, Ximena Urrutia reflexiona sobre los impactos que estas decisiones tendrán y que podrían significar una mayor migración de proyectos nacionales hacia Estados Unidos y otros países en busca de respaldo ante el peso cultural que, por ejemplo, un filme tiene sobre su identidad.

“La cultura es la bandera más importante que puede tener una nación, es la que preserva la historia a través de las siguientes generaciones, la que comunica siempre quiénes somos y pretendemos ser (…) ojalá que las cosas tomen un rumbo de nuevo, son otros tiempos, somos gente con más conciencia hacia lo que esto significa, hará que nos hermanemos más y luchemos por tener una industria mexicana más sólida, fuerte y unida”.

AGÉNDALO

Actividades más importantes

La cinta “No Man’s Land”, dirigida por Conor Allyn, será el filme de inauguración, en tanto que “Summertime”, de Carlos López Estrada, estará en la gala de clausura.

Nueve películas estarán en competencia por el Premio WIP Latino y su estímulo de 10 mil dólares para el filme ganador.

Tres días de actividades virtuales del 17 al 19 de diciembre.

Tres clases magistrales gratuitas: “Su Mirada”, “Aspiración a través de Animación” y “Escribiendo Sin Fronteras”.

Unión latina y juvenil reina en el FICG

