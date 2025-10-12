El ritmo acelerado de la ciudad, el tráfico y la rutina pueden generar cansancio físico y mental, por lo que encontrar pequeños espacios de descanso dentro de la misma urbe se ha vuelto una necesidad. Para quienes no pueden salir de viaje o simplemente buscan un momento de relajación sin recorrer largas distancias, los day pass se han convertido en una excelente alternativa.En Guadalajara, varios hoteles ofrecen acceso por día a sus albercas, áreas lounge, camastros y otros servicios que permiten desconectarse por unas horas y recargar energía. A continuación, te dejamos una selección de algunos de los hoteles con day pass mejor calificados en Google:Estos lugares destacan por sus instalaciones, ambiente relajado y buena atención, ideales para disfrutar solo, en pareja o con amigos sin salir de la ciudad.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS