El ritmo acelerado de la ciudad, el tráfico y la rutina pueden generar cansancio físico y mental, por lo que encontrar pequeños espacios de descanso dentro de la misma urbe se ha vuelto una necesidad. Para quienes no pueden salir de viaje o simplemente buscan un momento de relajación sin recorrer largas distancias, los day pass se han convertido en una excelente alternativa.

Day pass en Guadalajara

En Guadalajara, varios hoteles ofrecen acceso por día a sus albercas, áreas lounge, camastros y otros servicios que permiten desconectarse por unas horas y recargar energía. A continuación, te dejamos una selección de algunos de los hoteles con day pass mejor calificados en Google:

AC Hotel by Marriott Guadalajara – 4.5 estrellas de calificación

Hard Rock Hotel Guadalajara – 4.6 estrellas de calificación

Casa Habita – 4.5 estrellas de calificación

Hotel Riu Plaza Guadalajara – 4.7 estrellas de calificación

Hilton Guadalajara Midtown – 4.7 estrellas de calificación

Barceló Guadalajara – 4.1 estrellas de calificación

FCH Hotels – 4.4 estrellas de calificación

Estos lugares destacan por sus instalaciones, ambiente relajado y buena atención, ideales para disfrutar solo, en pareja o con amigos sin salir de la ciudad.

