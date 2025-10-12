Este domingo 12 de octubre, miles de feligreses se dieron cita en la Catedral Metropolitana de Guadalajara para acompañar a la Virgen de Zapopan en su camino de regreso a la Basílica.

En su edición 2025, este evento de carácter religioso dejó imágenes significativas que muestran a una multitud devota integrada por tapatíos, visitantes foráneos, autoridades eclesiásticas y danzantes tradicionales.

De acuerdo con las autoridades estatales, en la edición número 291 de la Romería de Zapopan se estimó la participación de 2.5 millones de personas. Esta es la primera vez que la peregrinación se realiza en domingo desde el cambio de ruta implementado en 2015.

"La Generala" partió esta mañana desde el corazón de Guadalajara rumbo a su hogar. Entre rezos, vítores e incluso lágrimas, los fieles recorrieron los 9.20 kilómetros de la ruta para venerar a la imagen mariana, a la cual se le atribuyen numerosos milagros.

“(La Virgen de Zapopan) es una mamá, y una mamá siempre está para sus hijos. Ahí está su corazón, ahí está su vida, donde están sus hijos. Pero simbólicamente la despedimos de aquí, de Guadalajara, y la llevamos a su casa, a Zapopan. Ahí podemos buscarle, buscándonos a nosotros mismos”, expresó Monseñor Engelberto Polino Sánchez, obispo electo de Tepic, durante la misa de despedida.

A lo largo del recorrido, algunos asistentes compartieron con EL INFORMADOR la importancia que esta peregrinación tiene en sus vidas.

“Es una tradición hermosa. Desde que éramos chiquillos veníamos. Me da gusto que se haya mantenido a lo largo de las generaciones, aunque hubiera preferido la ruta original: es más corta, más derecha y menos pesada. Esta también está bonita, pero seguiremos a la Virgen por donde sea. Ella nos concede muchos milagros y nosotros solo queremos agradecerle” , expresó María de los Ángeles, quien ha participado en la Romería por más de 50 años.

Reconocida desde 2018 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, la Romería de Zapopan se ha consolidado como uno de los eventos religiosos más importantes del Occidente de México.

