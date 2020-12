Presentan el programa de GuadaLAjara Film Festival

Con el objetivo de mostrar lo mejor del cine latino y fortalecer las relaciones entre Iberoamérica y Hollywood, del 17 al 19 de diciembre se llevará a cabo el GuadaLAjara Film Festival. Así es, la extensión en Los Ángeles, California, del Festival de Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), llegará con una nueva imagen y en un formato virtual debido a la pandemia de COVID-19.

Para esta décima edición el Festival sumará una nueva misión: acercarse a los cineastas latinos radicados en Los Ángeles, buscando centrarse en la diversidad que hay en la ciudad y conocer las experiencias de aquellos que viven en ambos lados de la frontera: “La nueva Misión de este festival es demostrar lo mejor del cinema de América Latina y abrir las puertas para cineastas nacientes, y así cultivar una industria de cine sin fronteras” explicó la Directora del Festival, Ximena Urrutia Partida.

Además se rendirá un homenaje a Mónica Ramírez, mujer detrás de la Fundación Justice4Women. Así mismo, durante la inauguración se transmitirá la cinta “No Man’s Land” dirigida por Conor Allyn, protagonizada por Frank Grillo, Andie MacDowell, George López y Esmeralda Pimentel, en donde se toca el tema de la migración.

Para la clausura la película elegida será “Summertime” dirigida por Carlos López Estrada y protagonizada por Austin Antoine, Marquesha Babers, y Bryce Banks.

Durante el festival habrá tres clases magistrales: “Su Mirada”, una conversación con tres directoras de cine, en la cual compartirán sus experiencias en encontrar su voz y su estilo. Las participantes son: Gia Coppola, Patricia Riggen y Yulene Olaizola.

“Aspiración a través de Animación”, en esta Master Class participan: Carlos López Estrada, director de Summertime y Ryan and the Last Dragon; Osnat Shurer, productor de Raya and The Last Dragon y Moana.

La tercera clase será “Escribiendo Sin Fronteras”, una conversación con guionistas que no tienen barreras creativas. Los participantes serán: Sebastián Hoffman, guionista, y David Barraza, guionista de “No Man's Land”.

Este año nueve películas competirán en el WIP, provenientes de siete países; el festival entregará 10 mil dólares a la película ganadora.

