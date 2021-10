La fascinante canción "Danzas en el mar": El llamado a la vida de Espumas y Terciopelo

Un llamado a la vida a través del ritmo íntimo y la conexión, es algo que el dúo de folk-pop Espumas y Terciopelo cuenta en su último lanzamiento musical “Danzas en el mar”, que también cuenta con un video oficial.

En entrevista con INFORMADOR.MX, Maricha Elizundia —vocalista— reveló que estaba embarazada cuando ella y su compañero y esposo, Memo Andrés, comenzaron a componer el tema: “Inevitablemente comenzamos a hablar de este proceso del embarazo, de cómo se siente tener a un ser creciendo y cómo se está moviendo dentro de mí”.

“Nunca había experimentado esta clase de amor, es un amor enorme”

De acuerdo con el dúo, “Danzas en el mar” representa la alegría, la ternura, el amor y la complicidad de dos seres que se unieron en libertad para formar una vida, en medio de la incertidumbre, las dudas, las pérdidas y la tristeza que se ha presentado durante la pandemia.

Del origen del título, Maricha detalló que “Danzas en el mar” fue una “causalidad bonita” porque alude al bebé que se está moviendo dentro de ella, cuyo nombre también es María del Mar.

“Yo soy el mar”, dijo. “Y al mismo tiempo todas las mujeres son el mar, porque todos los hijos están en el agua”.

El videoclip y la canción “Danzas en el mar” de Espumas y Terciopelo —que ya está disponible en plataformas como YouTube y Spotify—, no sólo puede referirse al nacimiento de una vida. Según comenta Maricha a este medio, muchos quizá no puedan conectarse con el sentimiento de la canción, y no significa que esté mal, pues la lírica también refiere a una dedicatoria para sí mismo.

Agregó que incluso ella misma se cantaría esa canción para “ser libre, renacer y decir: ´ok, voy a hacer las cosas más libre y me voy a sostener a mí misma´”.

“Eso es lo que se me hace bien bonito de la música: poder lograr transmitir un mensaje que, a pesar de que sea personal, todas las demás personas lo puedan hacer suyo aunque no estemos en la misma situación”, destacó Maricha.

“Danzas en el mar”, un llamado a la naturaleza

“Es una travesía un poco retadora”

En general, junto a la melodía de la canción, Maricha detalla que la canción contiene un “llamado a la naturaleza”, con los colores, gritos y cantos. “Quisimos que se sintiera como la naturaleza en la canción”.

Maricha explicó, además, que el video de “Danzas en el mar” es un poco “psicodélico”, pues uno se enfrenta a la labor de parto y te conectas con tu lado animal para llegar al punto en que sale la vida de ti. “Es una travesía un poco retadora”, dijo.

Justo es lo que Memo y Maricha quisieron reflejar en el video, que fue dirigido por Elías Martín del Campo en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, A pesar de que no se tuvo mucho tiempo de producción.

El embarazo es un "reto" de conexión

Espumas y Terciopelo nació en 2010 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. CORTESÍA

Ahora que la canción se estrenó y la pareja vivió el nacimiento de su bebé, Maricha cuenta que el embarazo es un reto, pero uno que llegó en el momento adecuado; no obstante, el tiempo y la presencia tiene que ser ahora dedicado al bebé.

“Es lo que quiero en este momento”, dijo Maricha. “Me gusta mucho la conexión que estoy creando con él. Y me sorprendo cómo va creciendo, cómo voy entenderlo como individuo. Yo le di el pase a la vida, pero al final la vida es suya y me entiendo como parte de su vida, pero sólo como una compañía, como una guía; también es algo muy fascinante. Nunca había experimentado esta clase de amor, es un amor enorme, pero también es un amor desinteresado. Solamente estoy para que pueda existir, pero sé que sólo soy una herramienta para él”, confesó Maricha.

“Uno puede tomar las decisiones de cómo emprende la vida, y yo he decidido vivirla así”, dijo. “Seguramente voy a cagarla en muchas cosas, pero en amarlo no”.

A pesar de este tiempo enfocado en un pequeño ser, Espumas y Terciopelo no se tomarán una pausa, pues el dúo compartirá más de sus temas antes de que acabe el 2021, según confirmó Maricha: “Nuestra idea es lanzar un par de canciones más, mínimo una canción, para cerrar el año con tres lanzamientos”.

Recordó que el tema “Respiro y camino”, que se estrenó el año pasado durante la pandemia, formará parte de este EP de cuatro canciones.

¿Quiénes son Espumas y Terciopelo?

Espumas y Terciopelo nació en 2010 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde descubren que su pasión es la música al tocar en las calles y andadores de la ciudad.

Su primer disco, titulado “Espumas y Terciopelo” fue grabado y producido por ellos mismos.

El dúo se presentará en el Foro del Tejedor de la CDMX el próximo 13 de noviembre, como primer show después de la pandemia, el embarazo y, por su puesto, “Danzas en el mar” tendrá su debut en concierto.

Por el momento, Espumas y Terciopelo no tiene una fecha agendada para un show en Guadalajara, sin embargo, tienen la idea regresar a la ciudad para compartir sus últimos lanzamientos.

