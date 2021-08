La fascinante canción de Cancamusa que va "Sin miedo a la profundidad"

La cantautora chilena Cancamusa —reconocida por haber sido la baterista de Mon Laferte— lanzó recientemente “Sin miedo a la profundidad”, una canción que formará parte de su segundo álbum de estudio como solista y que será lanzado en algún momento de 2022. Además, la artista ofreció su primer concierto en Guadalajara.

“A veces uno pierde mucho tiempo no atreviéndose a hacer muchas cosas”

En entrevista con INFORMADOR.MX, Cancamusa reveló que el tema “abre una nueva etapa en su carrera como solista” y, precisamente, la canción es el inicio al cambio con un nuevo color y sonido. “(El tema) está inspirado en los amores platónicos que se hacen realidad”, dijo. “Es uno de esos amores con los que pisas el acelerador sin saber hacia dónde vas”.

Adelantó que a pesar de que el nuevo álbum está previsto para el 2022, lanzará algunas canciones durante este año. Además, adelantó que el videoclip de “Sin miedo a la profundidad” será revelado esta semana. El audiovisual fue grabado en Acapulco, donde ella misma se enfrentó a sus propios miedos.

“Fue como vivir el nombre de mi canción”, dijo. “Quiero que la gente se sienta en el mar junto a mí, que se vean las texturas del agua, el movimiento y los golpes de las olas”.

De acuerdo con Cancamusa, “Sin miedo a la profundidad” fue creada a finales de 2020 y se convirtió en el tema que definió el sonido del nuevo proyecto musical. “Jamás pensé que esa versión iba a ser la versión oficial”, reveló. Sin embargo, Cancamusa animó a sus seguidores a hacer las cosas sin miedo.

“A veces uno pierde mucho tiempo no atreviéndose a hacer muchas cosas”, dijo Cancamusa. “Los latinos amamos de una forma muy apasionada que otras culturas, y eso es muy especial. Tenemos una visión de amor muy extensa y es lo que voy a plasmar en mi nuevo álbum”.

Cancamusa conquista Guadalajara

Sobre el concierto que ofreció en Guadalajara el pasado sábado en el Foro 790, Cancamusa destacó que combinó temas de su primer álbum “Cisne: Lado negro” y nuevos temas de su próximo proyecto, incluyendo “Sin miedo a la profundidad”. Esto ayudó a que pudiera dar una transición especial entre su estreno en vivo de sus primeros temas a los adelantos de sus nuevas propuestas.

“¡Me encanta Guadalajara!”, destacó Cancamusa, quien ya ha pisado las tierras tapatías en anteriores ocasiones como baterista de Mon Laferte y en otros proyectos. “Es una ciudad que me encanta y que me inspira muchísimo”.

Cancamusa agregó: “Es un tiempo muy difícil para tocar en vivo y que la gente compre boletos. Hay mucho miedo (por la pandemia). Me alegra que, en medio de esta situación, la gente me apoye. Me siento muy afortunada”. Además de Guadalajara, Cancamusa se presentó en Puebla, Morelos y próximamente estará en CDMX y Metepec.

La cantante chilena se caracteriza por tener sinestesia, una alteración de la percepción que provoca vincular sonidos con colores específicos. Para ella, “Sin miedo a la profundidad” es un tema de colores celestes.

Cancamusa debutó en los escenarios del Festival Catrina en diciembre de 2019. La revista Rolling Stone la incluyó en la lista de “Artistas que debes conocer” de 2020 y recientemente fue reconocida en los premios Musa como Artista Proyección del Año. Cancamusa fue nominada a Mejor Nuevo Artista en los premios Pulsar en Chile.

AC