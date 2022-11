La argentina Nicki Nicole estrena "Frío"

La estrella argentina Nicki Nicole ha lanzado su nuevo sencillo titulado "Frío". La canción viene acompañada de un video musical oficial, dirigido por Lucas Vignale.

"'Frío' representa una nueva etapa para mí", comparte Nicki. "Es una canción y un video súper futurista, que muestra un lado diferente que quería que la gente escuchara desde hace tiempo. Aunque esta canción es muy veraniega, siempre hay algo del frío que me va a gustar".

"Frío" le sigue al reciente sencillo de Nicki "Nobody Like Yo", un tema que fusiona el trap con la salsa. "'Nobody Like Yo' es una canción que he querido que todo el mundo escuche durante mucho tiempo", dice Nicki. "Estaba guardada para el momento justo, que es ahora. Habla de una batalla interna entre dos personas que luchan cada día por sus egos y sus pretensiones".

Recientemente Nicki viajó a Las Vegas la semana pasada para asistir a los Latin Grammy en los que su colaboración con Christina Aguilera "Pa Mi Muchachas" estaba nominada.

Nicki se encuentra actualmente en medio de su primera gira en México. En Guadalajara se presentó hace unos días. Esta gira sigue a sus recientes actuaciones en los festivales norteamericanos de Coachella, This Ain't No Picnic y Baja Beach.

FS