La música tiene la capacidad de tender puentes entre épocas y generaciones, y así lo demuestran Kerigma y Ragazzi con su nueva colaboración. Ambas agrupaciones han decidido rescatar “Si te vas a ir”, una composición de Leonel García que, aunque nunca fue sencillo en su momento, siempre brilló por su calidad lírica y emocional. Ahora, el tema vuelve con nuevos arreglos y la unión de estilos que, más que mirar al pasado, buscan actualizarlo con frescura.

Francisco Ruiz, bajista de Kerigma, ha estado vinculado a Ragazzi desde hace décadas, no solo como productor de discos de sus distintas generaciones, sino también como colaborador en arreglos y coros. Ese lazo musical y humano sirvió como base para dar vida a esta versión renovada.

“Siempre en una colaboración lo que se intenta es que cada artista le ponga su impronta, su carácter y su estilo… el resultado está a la vista: una amalgama muy chida”, señalaron los integrantes de Kerigma en entrevista con EL INFORMADOR.

El tema, que retrata una despedida marcada por el dolor y el desapego, se convirtió en la elección natural para unir fuerzas. David Murí, integrante de Ragazzi, lo recuerda. “Lo primero que dije fue: ¿por qué no salvamos esta canción que es muy buena? Pancho es un excelente músico y productor, y con la voz de Sergio, que tiene unos alcances sorprendentes, logramos algo muy padre”.

La colaboración también refleja cómo la industria ha cambiado. En los años 80 y 90, unir una banda de pop con una de rock hubiera resultado impensable, pero hoy los muros se han derribado. “Se rompieron las etiquetas. Ahora todo el mundo en su celular puede escuchar lo que quiera, y eso enriquece a todos”, reflexionaron los integrantes de Kerigma. Ragazzi complementa con tono crítico. “Hay que decirlo como es, hay mucha basura musical rondando por ahí… este tema, en cambio, es una gran composición de Leonel García, y hacerlo junto a Pancho Ruiz y Kerigma fue la mejor combinación”.

El lanzamiento también llega en un momento de renovación para ambas agrupaciones. Kerigma, pioneros del rock mexicano desde 1983, atraviesa una etapa de reencuentro con su catálogo, subiendo a plataformas canciones históricas. “Nos ha costado trabajo adaptarnos a las redes y las nuevas tendencias, pero también lo hemos disfrutado mucho. Hoy en día, sin presencia digital, estás fuera de la jugada”, reconocieron.

Por su parte, Ragazzi ha dejado atrás su formato original de boy band para consolidarse como dueto con Rick Mar y David Murí, quienes han experimentado con nuevas versiones de sus éxitos y colaboraciones con agrupaciones de Jalisco como Banda Los Coyolitos, Grupo Debate y Rancho Rockers.

“Lo que queremos es rescatar tantos temas que fueron muy buenos. Ragazzi defiende el amor y la gran música que se nos regaló, y hacerlo ahora junto a Kerigma es muy especial”, dijo Rick Mar.

El eco de esta alianza ya se dejó sentir en vivo. Hace unas semanas, Ragazzi invitó a Kerigma al escenario del Lunario en Ciudad de México, donde interpretaron “Si te vas a ir” y otras piezas.

La respuesta del público fue inmediata. “Cuando de repente ves que 900 personas sacan el celular al mismo tiempo para grabar, sabes que algo está sucediendo en el escenario”, compartieron.

CT