“La Reina del Sur": Kate del Castillo se quiere despedir de “Teresa Mendoza”, ¿cuál es la razón?

La primera temporada de la “Reina del Sur” se lanzó en 2011, mientras que la segunda entrega llegó ocho años después, en 2019, estrenándose primero en Estados Unidos, y ahora el público mexicano y de América Latina la puede disfrutar ya a través de la señal de Telemundo Internacional.

A propósito Kate se reunió virtualmente con prensa internacional donde estuvo presente EL INFORMADOR para promocionar este proyecto donde ahora el público verá a “Teresa Mendoza” convertida en madre, viviendo en La Toscana, Italia, vendiendo mermeladas, pero el destino no tardará en alcanzarla y quitarle lo más preciado que tiene, a su hija. Por lo que tendrá que emprender una búsqueda para dar con su paradero, pues ha sido secuestrada.

Kate le pide al público no perder detalle de la segunda entrega porque ya viene la tercera, recordó que se terminó de filmar en diciembre del 2021 y que lo que le gusta de esta historia que se va a contar es que “La Reina del Sur 3” se aleja del concepto de las narcoseries para convertirse en un thriller de acción protagonizado por una mujer, explica que no sucede a menudo que las mujeres lleven la batuta en este tipo de historias.

INSTAGRAM/@reinadelsurtv

“‘Teresa’ viene más guerrera, cambió de look durísimo. La historia se volvió en una serie de acción, se alejó del narco, es mucho mejor que la segunda y eso que en la segunda obtuvimos el Emmy”. Para esta tercera entrega, destaca la actriz que se rodó en varios países de América Latina como Argentina, México, Colombia, Perú y Bolivia, donde el público verá hermosas panorámicas, resaltando la belleza del continente.

En cuanto a su postura sobre ver a mujeres fuertes en historias poderosas, comparte: “Para esta época es para que nos escribieran mejores personajes de acción. Las mujeres quieren ver a una mujer así (como ‘Teresa’) para reflejarse y porque a los hombres les gusta una chica de acción”. Además, se identifica en varios aspectos con su personaje, dice Kate que “Teresa” es una borracha, que le encanta el tequila como a ella, que a ambas les gustan mucho los hombres, pero les va mal en el amor, también considera que tanto “Teresa” como ella son muy malhabladas, pero muy entronas.

Sin embargo, con todo el éxito de “La Reina del Sur”, Kate confiesa que la tercera temporada sería definitivamente el final del proyecto. “Lo increíble de ser actriz es que puedes interpretar diferentes personajes que no tienen nada que ver contigo, pero ahora yo tengo mucho que ver con ‘Teresa’ y le he aprendido mucho y yo le presto mucho de mi personalidad. Lo que sí es que es que lo más seguro es que la tres será la última temporada y me quedo feliz de haberla hecho (a ‘Teresa’) tres veces en mi vida, la verdad es que me quedo súper satisfecha y hay que saber cuándo retirarse cuando terminar una serie y un personaje, terminarlo muy bien y hasta arriba”.

