Kate del Castillo sobre la cantante Lola Beltrán: “Me encantaría interpretarla”

A propósito de que Kate del Castillo se reunió con medios internacionales para promover la segunda temporada de “La Reina del Sur” a través de la señal de Telemundo Internacional y que pronto llegará la tercera parte, la cual considera será la última. Kate adelantó que pronto vendrá a México a rodar una nueva serie.

La idea es ir la Ciudad de México a grabar durante dos meses su nueva serie basada en una “Anna Karenina” moderna, personaje de León Tolstói. El proyecto llevará por nombre “A Beautiful Lie”, además de ser la protagonista, también produce. A la pregunta de si regresaría a vivir a México, señala que de momento no, aunque le gustaría pasar mayor tiempo con sus padres ahora que son más grandes de edad, pero encontró en Estados Unidos oportunidades para trabajar que en su país no tuvo, por lo mismo también desarrolló su propia casa productora.

De hecho, recientemente un diario internacional publicó un artículo sobre la persecución de 17 meses que vivió Kate tras sus encuentros con El Chapo donde destacó el nombre de Arely Gómez González, quien estuvo en ese tiempo en la entonces Procuraduría General de la República, y que ahora en la actualidad sigue ocupando un cargo público en la justica del país.

"Yo creo que haría a una Lola Beltrán bien padre, la verdad, lo estoy pensado"

“Cambió el gobierno, pero realmente siguen las mismas personas, nada más en diferentes puestos y ahora resulta que la señora Arely Gómez es juez y parte, así que seguimos con eso, ya se ha publicado todo lo que fue la persecución en mi contra y pues vamos a ver, sigo luchando, estamos en la lucha y pues Arely tendría que salir a enfrentar esto”.

¿Qué dice Kate sobre la interpretación a Lola Beltrán?

Durante la conferencia virtual también le preguntaron si le interesaría hacer una serie biográfica, interpretando a Lola Beltrán, destacó que no se le había ocurrido, pero que no era mala idea, incluso se mostró muy interesada en tomar este personaje icónico del folclor nacional.

“Me encantaría interpretar a Lola Beltrán, serían un honor, sería increíble, no lo he considerado –hacer series biográficas–, pero de entrada en mi productora estamos haciendo un montón de cosas, desde realitys hasta ficción. Yo creo que haría a una Lola Beltrán bien padre, la verdad, lo estoy pensado… gracias”.

Entre risas resaltó que sí canta con mucha pasión, “lo que pasa es que a nadie le gusta... con dos tequilas no sabes… llego a unos agudos increíbles”. Este año Kate cumplirá 50 años, en octubre próximo, resalta que llegar a esta edad habla de que está feliz en la vida y resuelta como mujer, “feliz en mi propia piel, no me quitaría un solo año de encima, creo que apenas estoy empezando a ser la mujer que había querido ser”.

Se le cuestionó si leyó el libro de Anabel Hernández, “Emma y las otras señoras del narco”, pues se hacía mención de ella, pero resaltó que ella no tiene nada que ver con este contexto salvo que en su momento estaba buscando los derechos de la vida de un capo para contar su historia, (la de El Chapo).

