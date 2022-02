¿Kate del Castillo es antivacunas? Ella responde

Hace unos día don Eric del Castillo, padre de la actriz Kate del Castillo, dio a conocer que él y su esposa no se han vacunado contra el COVID-19 por el derecho a discernir sobre el tema, sin embargo, tanto él como su mujer se encuentran bien de salud, aislados tranquilamente viviendo en su casa y protegiéndose con medicina alternativa.

"Creo que no estamos en posición de juzgar absolutamente nada"

Pero se dijo muy molesto porque le han pedido que se vacune y que incluso ya no lo invitan a ciertos eventos por no hacerlo. Y a propósito de que Kate del Castillo ofreció una rueda de prensa virtual para promover el estreno de la segunda temporada de “La Reina del Sur” a través de la señal de Telemundo Internacional, después de haberse lanzado primero en Estados Unidos, la actriz fue cuestionada sobre la postura de sus padre y también si es que ella recomienda vacunarse contra el virus del COVID-19.

“Es muy fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente. Yo estoy vacunada dos veces; yo tengo mi manera de pensar y mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar porque no puedo cambiárselas, y créeme que lo he intentado, pero así es, ellos no salen de su casa, creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho, yo también no quería vacunarme, porque yo decía’ por qué me voy a meter un bicho que no tengo’”.

Dijo también que todavía es muy temprano para juzgar o decir algo sobre las opiniones de los demás, “porque nadie sabemos realmente dónde estamos parados, nadie realmente conocemos lo que es este virus, está apenas empezando, no sabes si te puedes volver a contagiar… o que está pasando con la vacunas, se ha muerto un montón de gente vacunada, la verdad es que nadie sabemos, la ciencia está tratando de entender que está pasando con este virus”, destaca que seguramente pasarán varios años más hasta saber la magnitud del virus.

Y a propósito de que trascendió que Diego Verdaguer murió hace unos días por secuelas de Covide-19 porque se dice que su postura era antivacunas, Kate lamentó la muerte del cantante. “Lamento enormemente la muerte de Diego, yo quiero mucho a su familia, a Amanda y a Ana Victoria. Creo que no estamos en posición de juzgar absolutamente nada”.

Finalmente, Kate le hace una recomendación a todos: “Yo en lo personal les recomiendo que se vacunen, esa es mi posición”.

