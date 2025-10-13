Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 13 al 19 de octubre

Durante la semana del del 13 al 19 de octubre, algunos signos del zodiaco contarán con el respaldo de planetas como Leo en Venus, que abrirán las puertas a oportunidades que debes aprovechar. Estas son las predicciones para los signos más afortunados de esta semana, según la astróloga Mizada Mohamed.

¿Qué signos tendrán suerte este semana?

Tauro: Momento ideal para avanzar y aprovechar oportunidades sin pensarlo demasiado. Urano regresa temporalmente, trayendo energía de acción y cambios.

Géminis: Los días 16 y 17 de octubre son clave para reuniones o eventos que pueden abrir nuevas oportunidades. Proyectos y trámites recibirán resultados positivos gracias a la buena fortuna de Júpiter.

Cáncer: Semana de reconocimiento y recompensas. La luna menguante invita a la introspección sobre tu vida personal, familiar y profesional.

Leo: Mantener la calma frente a comentarios ajenos permitirá que aproveches una semana exitosa y mágica, con especial relevancia los días 13, 14 y 15.

Escorpión: Semana favorable para la abundancia y el éxito. Es momento de cerrar ciclos, alejarse de personas que drenan energía y rodearte de amistades que aporten valor, enfocándote en tu bienestar y crecimiento personal.

Capricornio: Avances positivos en el ámbito laboral y profesional. Trámites, negociaciones y proyectos pendientes se consolidan, lo que trae reconocimiento económico y justicia por tus méritos.

Acuario: Semana de noticias importantes y propuestas inesperadas. Es un periodo de expansión y prosperidad, siempre que mantengas tu centro y evites personas negativas.

