La Granja VIP: ¿A qué hora cierran las votaciones?

Esta noche se llevará a cabo la primera gala de eliminación de "La Granja VIP", el reality show de TV Azteca que en su semana de estreno se convirtió en el programa más comentado en México.

"La Granja VIP" pone a prueba a 16 celebridades, pues las aísla en un ambiente rural, donde tareas como cuidar animales y cosechar sus propios alimentos son fundamentales para su supervivencia. Del mismo modo, la conexión que hagan con el público es crucial, pues con sus votos deciden quién se queda una semana más en el show.

Esta semana, La Bea, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo están en riesgo de abandonar el proyecto.

¿Cómo votar en "La Granja VIP"?

El público tiene en sus manos el destino de la competencia. En este escenario, TV Azteca habilitó dos métodos de votación: uno desde la computadora y otro desde tu celular.

Pasos para votar en "La Granja VIP" desde una computadora

1. Ingresa al sitio oficial de "La Granja VIP": lagranjavip.tv/vota

2. Selecciona la fotografía del granjero o los granjeros que deseas apoyar, recuerda que dispones de 10 votos al día para repartirlos o dárselos a un solo participante.

3. Da clic en "enviar votos"

Pasos para votar en "La Granja VIP" desde la aplicación móvil

1. Descarga la aplicación oficial de TV Azteca. Durante las transmisiones del programa aparece un código QR que puedes escanear para dar con ella.

2. Dentro de la app, busca la sección de votación de "La Granja VIP" e ingresa tus 10 votos diarios.

¿A qué hora cierran las votaciones de "La Granja VIP"?

Las votaciones arrancan cada miércoles, después de que se dé a conocer quiénes son los cuatro nominados de la semana. Estas quedan abiertas para poder votar en cualquier momento del día hasta la gala dominical. El proceso se cierra durante el transcurso del programa, cuando el conductor Adal Ramones lo informe.

¿Quiénes son los participantes de "La Granja VIP"?

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes

Lola Cortés

MB

