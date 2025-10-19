Aries

Esta semana, Aries, se abre un espacio para revisar tus lazos más íntimos. La Luna nueva en Libra del día 21 impulsa tu zona de pareja, invitándote a renovar compromisos desde la transparencia emocional. Con el Sol moviéndose junto a la Luna hacia Escorpio, te adentras en una etapa de introspección donde podrás explorar tus miedos y tu capacidad para compartir desde la confianza.

El 22, Neptuno en Piscis reactiva tu mundo interior: sueños, intuiciones y recuerdos que parecían olvidados vuelven a despertar. Descubres que tu fortaleza reside en mostrarte tal como eres; la vulnerabilidad no es debilidad, sino una nueva forma de amar sin defensas.

Tauro

Tauro, la Luna nueva en Libra del día 21 te invita a buscar equilibrio en tu rutina, tus hábitos y tu bienestar físico. Es momento de cuidar tu cuerpo y atender lo que llevas tiempo postergando. A partir del 22, con el Sol en Escorpio, se iluminan tus relaciones: observa cuáles te aportan crecimiento y cuáles te restan energía.

Ese mismo día, Neptuno en Piscis potencia tu conexión con grupos y amistades de alma. Esta semana, aquello que eliges cuidar se convierte en fuente de poder y claridad.

Géminis

Géminis, tu creatividad será tu medicina esta semana. La Luna nueva en Libra, el día 21, enciende tu fuego interno y te impulsa a expresarte a través del arte, las ideas y el placer. Con el Sol en Escorpio desde el 22, mirarás tu mundo emocional con más profundidad, reconociendo patrones que necesitas transformar.

Neptuno en Piscis, también el 22, reactiva tu vocación y tus sueños profesionales. Lo que comuniques o crees esta semana puede tener un poder sanador: tu arte no solo inspira, también libera.

Cáncer

Cáncer, la Luna nueva en Libra del día 21 te invita a renovar la energía en tu hogar y tu mundo emocional. Es momento de limpiar, reorganizar y sembrar nuevas intenciones en tu espacio íntimo. Convierte tu casa y tu cuerpo en refugios sagrados.

Con el Sol en Escorpio el día 22, recuperarás la conexión con el deseo y la autenticidad. Ese mismo día, Neptuno en Piscis reactiva tu fe y tu conexión con lo invisible. Lo que liberes dentro de ti abrirá paso a un renacimiento emocional profundo.

Leo

Leo, la Luna nueva en Libra el 21 activa tu zona de comunicación. Llegan conversaciones que pueden sanar o cerrar ciclos. El Sol en Escorpio desde el 22 ilumina tu pasado familiar, trayendo recuerdos que necesitan ser comprendidos para resolver situaciones del presente.

Neptuno en Piscis ese mismo día reaviva tu mundo emocional más oculto. Esta semana, tu voz será medicina: cuando nombras lo que duele, se transforma en sabiduría.

Virgo

Virgo, la Luna nueva en Libra el día 21 te invita a revisar tu relación con el dinero y el valor personal. Estás dejando atrás viejas actitudes que ya no reflejan tu crecimiento profesional ni tu autoestima. Con el Sol en Escorpio el día 22, llegarán conversaciones intensas que pueden incomodar, pero también liberar.

Neptuno en Piscis reaviva tu zona de pareja, abriendo portales para sanar vínculos. Esta semana, lo que elijas desde el amor propio redefinirá tus límites y tus acuerdos.

Libra

Libra, la Luna nueva en tu signo el 21 marca un nuevo comienzo personal. Es momento de sembrar intenciones que reflejen tu esencia y no las expectativas ajenas. A partir del 22, con el Sol en Escorpio, aprenderás a valorar más tu tiempo, tu energía y tu cuerpo.

Neptuno en Piscis ese mismo día reactiva tu necesidad de descanso, espiritualidad y autocuidado. Tu belleza se manifiesta cuando eres auténtico; lo que haces desde el alma florecerá sin pedir permiso.

Escorpio

Escorpio, con la entrada del Sol en tu signo el día 22, comienza tu temporada de brillo y poder personal. La Luna nueva en Libra el 21 te impulsa a soltar lo que ya no vibra contigo, especialmente en tu mundo interior.

Neptuno en Piscis también se activa el 22, despertando tu lado creativo y espiritual. Esta semana, arte, placer e intuición se entrelazan: lo que aceptas de ti mismo, incluso en silencio, se transforma en luz que guía tu camino.

Sagitario

Sagitario, la Luna nueva en Libra el día 21 pone el foco en tus amistades y redes sociales. Es momento de reconocer qué vínculos te impulsan hacia tus metas y cuáles te frenan. El Sol en Escorpio, desde el 22, te llevará a una limpieza emocional profunda donde el silencio puede ser más revelador que las palabras.

Neptuno en Piscis ese mismo día despierta memorias familiares y heridas del pasado que buscan cierre. Lo que sueltes te liberará; lo que perdones te abrirá las puertas a un nuevo ciclo.

Capricornio

Capricornio, la Luna nueva en Libra el día 21 te pide equilibrio entre tu imagen pública y tu autenticidad. Pregúntate si estás mostrando al mundo tu verdad o solo una versión adaptada. El Sol en Escorpio el 22 te conecta con tus amistades y aliados sinceros, mostrándote quién realmente te apoya.

Neptuno en Piscis activa tu intuición y te envía señales sutiles a través de sueños o sincronías. Esta semana, lo que decidas mostrar debe reflejar tu esencia sin filtros.

Acuario

Acuario, la Luna nueva en Libra el 21 despierta tu curiosidad por aprender, explorar nuevas ideas y filosofías. Es una semana ideal para ampliar tu horizonte mental. Con el Sol en Escorpio el día 22, surge una reflexión profunda sobre tu vocación y propósito: ¿estás donde realmente quieres estar?

Neptuno en Piscis ese mismo día reactiva tu relación con el dinero y el valor personal. Lo que sueñas puede hacerse realidad si le das estructura, constancia y fe.

Piscis

Piscis, el regreso de Neptuno a tu signo el día 22 reactiva tu magia, intuición y sensibilidad. La Luna nueva en Libra del 21 te impulsa a cerrar ciclos kármicos, especialmente en relaciones que ya cumplieron su propósito.

Con el Sol en Escorpio también desde el 22, profundizas en tu conexión con lo espiritual y lo sagrado. Esta semana, tus intuiciones serán guías divinas y todo lo que dejes ir abrirá espacio para un renacimiento del alma.

