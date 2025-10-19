El día de ayer, Chivas se enfrentó en calidad de anfitrión contra los Cañoneros de Mazatlán en el Estadio AKRON . Entre las y los asistentes a la casa del Rebaño Sagrado no solo estaban las aficiones de los equipos que disputarían el juego correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, sino también el reconocido artista Pancho Barraza , quien se hizo pasar por un vendedor del recinto para después sorprender a todos durante el medio tiempo del encuentro.

El conjunto liderado por Gabriel Milito superó 2-0 al equipo visitante, sumando su cuarto triunfo consecutivo en el actual torneo y colocándose en la antesala de la Liguilla.

Desde la primera mitad del partido, Chivas generó peligro constante. Armando "Hormiga" González fue protagonista al marcar un primer tanto que fue anulado por el VAR, pero minutos más tarde se reivindicó gracias a un penal anotado en el minuto 33', gracias al cual acumula 7 anotaciones en la competencia y marcó por segundo partido consecutivo. Bryan "Cotorro" González realizó la segunda anotación del partido al minuto 40'.

Pancho Barraza de incógnito

Como si la buena racha de Chivas en este partido no fuera lo suficientemente emocionante para las y los aficionados rojiblancos, durante el medio tiempo un "vendedor" de cervezas en el AKRON decidió pararse a cantar en medio de la cancha del recinto. Ninguno de los asistentes se esperaba que detrás de aquel comerciante se encontrara nada más y nada menos que el cantante de regional mexicano Pancho Barraza.

Le compraban cerveza sin saber que era el dueño del show de medio tiempo del partido de @Chivas ��



Gracias, @lamejorgdl y a Pancho Barraza pic.twitter.com/e65qfzUyJd— Estadio AKRON (@EstadioAKRON) October 19, 2025

El momento fue captado por los miles de asistentes a la casa del Rebaño Sagrado: videos y fotografías del momento ahora circulan por redes sociales del sorprendente momento.

Pancho Barraza se encargó del "show" del medio tiempo en el partido de Chivas vs Mazatlán en el Estadio AKRON. X / @fertellezl

