Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 20 al 24 de octubre

Aries

La carta que te representa esta semana es El As de Oros, la cual anuncia nuevas oportunidades económicas y crecimiento material. Sin embargo, es fundamental que controles lo que comentas sobre tu vida personal y tus logros, ya que podrías atraer envidias y energías negativas. Se te insiste en que seas más reservado y prudente al hablar, evitando compartir planes o éxitos con personas poco confiables.

El 21 de octubre será un día clave para ti en el ámbito financiero, ya que podrás resolver deudas, avanzar en proyectos importantes e incluso planear un viaje hacia finales de año. Estás en un proceso de transformación interna, buscando armonía emocional y estabilidad en tus relaciones. Tu salud puede verse afectada por problemas estomacales o digestivos, por lo que debes cuidar tu alimentación.

Será una semana intensa y ocupada, con reuniones laborales, trámites legales, documentos de viaje y exámenes profesionales. No tendrás tiempo para distracciones negativas. Además, tendrás cinco golpes de suerte con los números 30, 31 y 32. Los colores que te favorecen serán blanco y plateado para protegerte de envidias y chismes. Evita confiar demasiado en personas del trabajo o la escuela y enfócate en crear nuevos proyectos o negocios.

En el amor, si tienes pareja, deberás controlar los celos e inseguridades; si estás soltero, podrían acercarse personas de los signos Cáncer, Leo y Capricornio con buenas intenciones. También recibirás noticias familiares positivas como un embarazo o la llegada de una mascota.

Tauro

Tu carta es La Templanza, protegida por el Arcángel Miguel, quien te ayudará a liberarte de malas energías, envidias y chismes. Si estás pasando por un divorcio o una separación, lo mejor es resolverlo pronto y avanzar. No te culpes por lo que no funcionó en el amor: lo intentaste, pero no era el lugar correcto para ti.

El 23 de octubre será tu mejor día, ideal para avanzar en temas laborales, legales o personales. Es momento de estabilizar tu economía, pagar deudas y dejar de cargar con problemas ajenos, incluso si vienen de tu familia. Tu punto débil esta semana será el estrés y la ansiedad, por lo que se recomienda caminar, rezar, convivir con personas cercanas o distraerte con actividades sanas.

Recibirás propuestas laborales, incluso de antiguos empleos o empresas competidoras. Tendrás cuatro golpes de suerte con los números 09, 13 y 21. Tus colores serán blanco y rojo. Semana sensual, con mucha atracción y posibles romances prohibidos. Podrías cambiar o comprar un auto. En el amor, serás compatible con Escorpio, Capricornio y Tauro.

El oráculo te recuerda que el tiempo es ahora: no postergues decisiones ni cambios necesarios. Di la verdad, pero sin herir. El Dos y el Tres de Bastos anuncian viajes, mudanzas y sorpresas inesperadas. No regreses a relaciones del pasado, ya no aportan nada.

Géminis

Tu carta es La Rueda de la Fortuna, que anuncia movimientos importantes y decisiones clave en trabajo, estudios y vida personal. El 20 de octubre será tu día de mayor avance. No tomes las cosas tan personales y aprende a separar las emociones del trabajo o los estudios.

Tu salud requiere atención en espalda baja y cadera. Llegan dos propuestas laborales, evalúa bien antes de decidir. Evita chismes y gente tóxica. En el amor, podrías recibir una propuesta seria o formalización de pareja. Tendrás cinco golpes de suerte con los números 05, 07 y 15. Tus colores serán azul y rojo.

Se te pide controlar impulsos, transformar hábitos y cuidar tu carácter. Purifica tu cuerpo, alma y mente: ejercítate, duerme bien, aliméntate mejor y vuelve a tu espiritualidad. Si tienes pareja, evita pleitos que puedan llevar a ruptura. Si estás soltero, serás compatible con Sagitario, Acuario y Aries.

Debes cerrar ciclos del pasado para avanzar. El destino está escrito, pero tú decides cómo vivirlo. El As de Espadas y la Sota de Copas advierten conflictos familiares o laborales, y la resolución positiva de un tema legal pendiente.

Cáncer

Tu carta es El Sol, lo que indica una semana de brillo, éxito y crecimiento. El 22 de octubre será un día clave con avances laborales, proyectos bien pagados o dinero pendiente que por fin llega. Podrías recibir pagos atrasados, herencias o ventas.

Se recomienda tomar cursos de idiomas, comunicación o administración. Si estás en trámites migratorios o pasaporte, todo saldrá a tu favor. También debes cerrar asuntos del pasado con una expareja o antiguo trabajo. Tu punto débil será la garganta y pulmones, así como virus o gripes; descansa y evita desvelos.

Tendrás tres golpes de suerte con los números 03, 25 y 27. Tus colores son naranja y verde. Ve paso a paso, estás avanzando y construyendo tu destino. Pero cuida con chismes laborales y familiares. No tomes nada personal. En el amor, si tienes pareja, seguirán juntos; si estás soltero, serás compatible con Piscis, Escorpio y Sagitario.

Todo lo que toques será éxito. No te rindas ante obstáculos. El Dos de Espadas advierte peleas innecesarias, y el Seis de Bastos aconseja alejarte de gente mentirosa. Llegará una mascota o participarás en actividades deportivas.

Leo

Tu carta es El Emperador, que anuncia liderazgo, estabilidad y crecimiento laboral. Es importante que organices tus gastos y ahorres para formar patrimonio. No permitas que amistades negativas te desvíen de tus objetivos.

Tu mejor día será el 23 de octubre. Tendrás oportunidades de ascenso, aumento de sueldo o negocio propio. Sé prudente y evita fraudes. Tus números de suerte son 02, 41 y 77. Tus colores serán blanco y negro, que te darán autoridad y fortaleza. Cuida dolores de piernas, huesos o columna.

El mensaje espiritual te dice: tu único límite eres tú mismo. Evita sabotearte. Si tienes pareja, controla los celos. Si estás soltero, tendrás compatibilidad con Sagitario, Capricornio y Aries. Estás en etapa de madurez emocional y construcción familiar.

Te recomiendan comprar plata u oro para activar tu energía. El oráculo te pide que visualices tu futuro para manifestarlo. El Dos de Oros habla de celos y tensiones amorosas, mientras que el Cuatro de Espadas revela noticias laborales positivas. Sigue haciendo ejercicio para fortalecer cuerpo y mente.

Virgo

Tu carta es El Loco, que marca el inicio de un nuevo ciclo. Es momento de liberarte de ideas negativas, malos hábitos y personas que bloquean tu crecimiento. Busca relaciones leales y sinceras. El 21 de octubre será un día clave con evolución personal y oportunidades económicas.

Habrá reuniones laborales para nuevos proyectos y podrás vender o rentar propiedades como un terreno, casa o vehículo. Se recomienda tener varias cuentas bancarias para organizar mejor tus finanzas. Tu punto débil son los nervios, ansiedad o pensamientos negativos, por lo que debes mantenerte activo, estudiar y hacer ejercicio.

Tendrás cinco golpes de suerte con los números 18, 19 y 24. Tus colores serán blanco y verde. No hables de tus planes ni presumas tus logros; avanza en silencio. Es buen momento para cambiar tu estilo, cuidar tu imagen o realizarte algún arreglo estético.

Habrá trámites migratorios o de pasaporte pronto aprobados. Tu compatibilidad en el amor será con Leo, Tauro y Capricornio. Es importante mover la energía en casa: pinta, renueva o limpia espacios. El mensaje "Aquí y ahora" te pide soltar el pasado y enfocarte en el presente. El Cinco de Espadas alerta chismes, y Seis de Oros indica ayuda económica o resolución de problemas familiares. Toma el sol para elevar tu energía.

Libra

Para mis amigos del signo de Libra, la carta que te acompaña esta semana es La Torre, señal de crecimiento y cambios importantes. Es un momento crucial para avanzar sin caer en tropiezos. Si tienes un proyecto que no podrás cumplir en este momento, lo mejor es decir con claridad: "No puedo ahora" o "lo dejo para después", evitando comprometerte con algo que pueda sobrepasarte. Recuerda que Libra es responsable, justo y dedicado; por ello, comprométete solo con lo que realmente puedas asumir. Tu mejor día será el 24 de octubre, y la semana traerá alegrías y sorpresas que estabas esperando.

En salud, recibirás noticias positivas sobre tratamientos médicos o avances en tu recuperación, pero tu punto débil sigue siendo la garganta, los pulmones o problemas de esófago, incluyendo hernias. Es importante cuidarte, vacunarte y prevenir infecciones virales.

Esta semana es ideal para saldar deudas, cerrar asuntos pendientes y liberar cargas del pasado. Mejora tu hogar, repara luces o electrodomésticos y permite que tu vida fluya. Además, tendrás actividades sociales, reuniones de trabajo y convivencias familiares. Si planeas un viaje a fin de año, hazlo; no todo en la vida es trabajo o estudio. Tus números mágicos son 12, 16 y 28, y tus colores de la suerte serán azul y rojo.

En el amor, si estás en pareja, la relación se mantendrá. Si estás soltero, signos compatibles como Géminis, Tauro y Acuario se acercarán a ti. No arrastres problemas amorosos del pasado; acorta vínculos que no aportan y reconoce qué personas, lugares o situaciones no son para ti.

Escorpión

Para mis amigos de Escorpión, comienza una nueva etapa llena de abundancia y estabilidad. Tu mejor día será el 20 de octubre. Recibirás regalos relacionados con tecnología, joyería u objetos de valor. Escorpión se destaca por ser cumplido y sensible, por eso es importante celebrar sus logros.

Vienen proyectos prometedores y te liberarás de problemas antiguos. En el amor, aunque Escorpión pueda experimentar rupturas, encontrarás la pareja adecuada a su tiempo. Habrá viajes cortos, reuniones familiares y avances laborales. Mantén tu energía sensual bajo control, evita traiciones y gestiona con prudencia tus amistades; algunas podrían generar conflictos.

En la salud, cuida tus ojos, dientes, garganta, oídos y nariz, así como la piel y el cabello; posibles infecciones virales requieren atención médica. Tus números mágicos son 06, 14 y 17, y tus colores de suerte amarillo y negro. Se aconseja ahorrar y protegerte de malas vibras; Escorpión es propenso a envidias y energías negativas. En el amor, signos compatibles como Acuario, Piscis y Cáncer te acompañarán.

Tendrás oportunidades para cerrar contratos o negocios importantes, pero también deberás tomar decisiones entre dos posibles amores. Las cartas Caballo de Oros y Siete de Espadas recomiendan arreglar asuntos legales o trámites pendientes.

Sagitario

Para Sagitario, la carta que te guía es La Estrella, símbolo de estabilidad y crecimiento. Tu mejor día será el 23 de octubre. Esta semana será intensa, con trabajo, auditorías y cierres de contratos; controla tu temperamento y evita reaccionar de forma explosiva.

Haz ejercicio, cuida tus riñones, páncreas e intestinos, mejora tu alimentación y mantente activo. Cambia tu celular si presenta problemas y aprovecha oportunidades de estudio o capacitación en inteligencia artificial, idiomas, ventas o negocios. Tus números mágicos son 11, 29 y 34, y tus colores de la suerte rosa mexicano y amarillo.

Esta semana traerá proyectos nuevos y oportunidades de crecimiento en inteligencia y negocios. Evita problemas con exparejas o amistades, y no te involucres en chismes. Habrá invitaciones para negocios como salones de fiestas, casinos o eventos públicos, donde tu carisma y habilidades sociales serán clave.

En el amor, si estás casado, habrá estabilidad; si estás soltero, signos compatibles como Leo, Géminis y Aries se acercarán. Busca relaciones conscientes, evita comprometerte con varias personas a la vez y sé prudente en tus decisiones. Las cartas te recuerdan respirar y mantener la calma, no apresurarte y revisar cuidadosamente documentos, contratos o préstamos.

Capricornio

Para los amigos de Capricornio, la carta que te acompaña esta semana indica dinero rápido y fácil, pero también advierte: “Cuídate de los enemigos ocultos”. Estas personas pueden estar cerca de ti: amigos, familiares, compañeros de trabajo o pareja; hay quienes no desean tu progreso. Recuerda que no todos son confiables o de buenas intenciones. Abre los ojos, protégete y utiliza símbolos de protección como agua bendita o un limón verde.

Tu mejor día será el 21 de octubre, momento ideal para encender una veladora blanca e invocar al arcángel Miguel para cortar malas vibras. Se anuncian negocios fuertes, ingresos extra, loterías o juegos de azar. Tus números mágicos son 10, 30 y 35. Cuida la piel, cabello, garganta y riñones; revisa tu salud y evita chismes o intrigas de personas del pasado.

Es momento de reflexionar sobre tu vida y transformar lo negativo en positivo. Si planeas comprar un coche o una casa, hazlo; no descuides tu educación ni tu desarrollo profesional. Si estás en pareja, la relación seguirá; si estás soltero, signos compatibles como Libra, Tauro y Virgo aportarán equilibrio y amor profundo.

Esta semana es clave para dar y recibir, aprender a repartir tu buena suerte y reinventarte: cambia tu look, mejora hábitos, adopta nuevas rutinas y mantente positivo. La carta de las Bastos indica poder, determinación y crecimiento; estás hecho para liderar. La carta Siete de Copas sugiere reuniones, fiestas y compromisos importantes, como eventos o viajes que estás preparando para finales de mes.

Acuario

Para Acuario, la carta de esta semana es El Mago, que indica realización, decisiones acertadas y crecimiento personal. Tu mejor día será el 23 de octubre. Estás recibiendo dinero extra, renovando tu coche y reinventándote por dentro y por fuera. Aprovecha la buena disposición y la alineación cósmica que te rodea.

Es momento de buscar mejores oportunidades laborales, pedir aumentos, iniciar un negocio adicional o mudarte a una casa más cómoda. Si tienes pareja, considera espacios más amplios y adopta hábitos saludables, como hacer ejercicio y sonreír más. Tu punto débil son dientes, muelas, garganta y tiroides; visita al médico o dentista si es necesario.

Tus números mágicos son 04, 23 y 38, y tus colores de la suerte amarillo y rojo. Disfruta de actividades sociales, mantente activo, estudia idiomas, ventas o desarrollo profesional. Evita conflictos amorosos, traiciones o divorcios. Si estás soltero, signos compatibles como Virgo, Libra y Géminis te darán oportunidad de iniciar una relación estable.

Las cartas te recuerdan pensar dos o tres veces antes de actuar (El Pensador), no precipitarte y dar tiempo al tiempo para encontrar a tu alma gemela. También se sugiere conexión con la naturaleza, adoptar mascotas o sembrar árboles. Se esperan alegrías familiares, como embarazos o nacimientos, y oportunidades educativas o profesionales que te harán crecer.

Piscis

Para Piscis, la carta guía es El Juicio, poderosa y decisiva, indicando que es tiempo de tomar decisiones claras y avanzar en tu desarrollo personal. Esta semana es clave para generar ingresos extra y cuidar tu economía. Aunque eres pilar de tu familia, recuerda poner el “yo primero” cuando sea necesario. Tu mejor día será el 20 de octubre, y todo fluirá con menos complicaciones.

Evita chismes y no divulgues la vida de otros; da consejos y despídete. Cuida tu salud, especialmente estómago, intestinos y posibles infecciones estomacales. Consume alimentos frescos, evita exceso de procesados y mantén precaución con gastos o fraudes.

Tus números mágicos son 08, 20 y 74, y tus colores de la suerte blanco y verde. Mejora tu hogar, adquiere muebles necesarios y desarrolla proyectos laborales, incluyendo oportunidades de empleo en el extranjero o en el gobierno. En el amor, habrá propuestas serias y estabilidad con signos compatibles como Cáncer, Escorpión y Aries.

Es momento de dejar atrás complejos o traumas pasados y enfocarte en un presente más pleno. Cada vez que sientas malas energías, toca madera, reza y corta todo pensamiento negativo. Los proyectos nuevos en tu hogar te ayudarán a crecer y tu estabilidad económica mejorará con inversiones seguras en oro, dólares u otras opciones fiables. Cambia contraseñas, celular y busca movilidad propia, incluso si es pagando a plazos; esto reforzará tu crecimiento y seguridad financiera.

